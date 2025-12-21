2026 عام التحوّل.. أين تكمن الإيرادات الحقيقية للعملات المشفّرة؟

كتبت " . نت": في حين شكّلت العملات المستقرة خلال العقد الماضي الركيزة الأساسية للتداول وتسوية المعاملات في أسواق الأصول الرقمية، بدأت أنظار قادة القطاع تتجه نحو مرحلة جديدة قد لا يعود فيها نشاط التداول المصدر الأساسي للإيرادات المستدامة في صناعة العملات المشفّرة، وفق تقرير حصري نشرته منصة "إنفستنغ دوت كوم".

وتُعرَّف العملات المستقرة بأنها عملات رقمية مشفّرة تُربط قيمتها بأصول ثابتة، غالبًا بالدولار الأميركي، بهدف الحدّ من التقلبات الحادة التي تميّز العملات المشفّرة الأخرى.

وبحسب التقرير الصادر في 20 2025، أدّت العملات المستقرة، مثل "يو إس دي تي" و"يو إس دي سي"، دورًا محوريًا في تعزيز السيولة داخل منصات التداول، وتسهيل بروتوكولات التمويل اللامركزي، ودعم عمليات الدفع العابرة للحدود، إلى جانب تمكين صنّاع السوق من تحريك رؤوس الأموال بسرعة وكفاءة.

إلا أنّ هذا الدور، على الرغم من أهميته، قد لا يكون كافيًا لضمان نمو الإيرادات على المدى مع الاقتراب من عام 2026.

ونقلت "إنفستنغ دوت كوم" في تصريحات حصرية عن مسؤولين تنفيذيين في شركتي "إف إس فيكتور" و"ستايبل كور" أن العملات المستقرة، وهي رموز رقمية تُصمَّم عادة لتتبّع الدولار الأميركي وتُصدرها مؤسسات خاصة على شبكات بلوكتشين عامة، بدأت تتحوّل تدريجيًا من مجرد أدوات للتداول إلى بنية تحتية مالية أساسية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحوّل المرتقب لا يرتبط بإصدار عدد أكبر من العملات المستقرة بقدر ما يتعلّق بالإمكانات التي تتيحها "قنواتها" في توجيه المعاملات، والتنسيق، وتسوية العمليات بين الأنظمة القائمة داخل سلاسل البلوكتشين وخارجها.

وفي حال تسارع هذا المسار، قد يُعاد رسم نموذج تحقيق الإيرادات لدى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزوّدي البنية التحتية، مع اندماج العملات المستقرة بشكل أعمق في تدفّقات الاقتصاد الحقيقي.