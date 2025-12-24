تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع تباين توقعات أسعار الفائدة.. الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003
Lebanon 24
24-12-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما اليوم الأربعاء في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة.
وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع إجراء خفضين آخرين للأسعار في العام المقبل.
وقال ديفيد ميريكل،
الخبير الاقتصادي
لدى
غولدمان ساكس
: "نتوقع أن تجري
اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة
خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3 و3.25%. ولكننا نرى أن المخاطر تميل إلى الانخفاض"، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
Lebanon 24
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
24/12/2025 11:24:31
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
24/12/2025 11:24:31
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الين وارتفاع في اسعار الدولار
Lebanon 24
مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الين وارتفاع في اسعار الدولار
24/12/2025 11:24:31
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
Lebanon 24
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
24/12/2025 11:24:31
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الخبير الاقتصادي
اللجنة الاتحادية
اللجنة الاتحاد
البنك المركزي
غولدمان ساكس
لجنة الاتحاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بقيمة ملياري دولار.. "بوينغ" تفوز بعقد من القوات الجوية الأميركية
Lebanon 24
بقيمة ملياري دولار.. "بوينغ" تفوز بعقد من القوات الجوية الأميركية
03:33 | 2025-12-24
24/12/2025 03:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أعداد لافتة.. خليجيون في لبنان
Lebanon 24
أعداد لافتة.. خليجيون في لبنان
02:45 | 2025-12-24
24/12/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية الاعياد.. الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية مرتفعة
Lebanon 24
عشية الاعياد.. الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية مرتفعة
01:25 | 2025-12-24
24/12/2025 01:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي ومخاطر الإمدادات... النفط يواصل الصعود
Lebanon 24
بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي ومخاطر الإمدادات... النفط يواصل الصعود
00:18 | 2025-12-24
24/12/2025 12:18:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
23:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:33 | 2025-12-24
بقيمة ملياري دولار.. "بوينغ" تفوز بعقد من القوات الجوية الأميركية
02:45 | 2025-12-24
أعداد لافتة.. خليجيون في لبنان
01:25 | 2025-12-24
عشية الاعياد.. الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية مرتفعة
00:18 | 2025-12-24
بدعم من النمو الاقتصادي الأميركي ومخاطر الإمدادات... النفط يواصل الصعود
23:00 | 2025-12-23
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
13:01 | 2025-12-23
سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 11:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24