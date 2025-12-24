مع تباين توقعات أسعار الفائدة.. الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003

يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما ‍اليوم الأربعاء في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن (البنك المركزي الأميركي) ‍سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة.



وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع ⁠إجراء خفضين آخرين للأسعار في العام المقبل.



وقال ديفيد ميريكل، لدى : "نتوقع أن تجري خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3 و3.25%. ولكننا نرى أن المخاطر تميل إلى الانخفاض"، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم.

