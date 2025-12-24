"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي

رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في أيلول الماضي.



وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2025 و 2.4% في 2026.



كما توقعت "فيتش" نمو اقتصاد 1.4% في 2025 و1.3% في العام المقبل، ونمو الاقتصاد الأميركي 1.8% في 2025 و1.9% في 2026، ونمو الاقتصاد الصيني 4.8% في 2025 و 4.1% في 2026. (العربية)

