تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
24-12-2025
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في أيلول الماضي.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2025 و 2.4% في 2026.
كما توقعت "فيتش" نمو اقتصاد
منطقة اليورو
1.4% في 2025 و1.3% في العام المقبل، ونمو الاقتصاد الأميركي 1.8% في 2025 و1.9% في 2026، ونمو الاقتصاد الصيني 4.8% في 2025 و 4.1% في 2026. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل
24/12/2025 20:04:50
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
24/12/2025 20:04:50
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية
Lebanon 24
صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية
24/12/2025 20:04:50
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
Lebanon 24
الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025
24/12/2025 20:04:50
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
منطقة اليورو
وكالة فيتش
الصين
يورو
آفاق
الوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
Lebanon 24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:46 | 2025-12-24
24/12/2025 12:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:22 | 2025-12-24
24/12/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:46 | 2025-12-24
24/12/2025 11:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
11:23 | 2025-12-24
24/12/2025 11:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
Lebanon 24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:57 | 2025-12-24
24/12/2025 09:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:46 | 2025-12-24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:22 | 2025-12-24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
11:46 | 2025-12-24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:23 | 2025-12-24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
09:57 | 2025-12-24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
09:37 | 2025-12-24
بقيمة 1.7 مليار دولار... شركة "رايثيون" ستُورد أنظمة "باتريوت" إلى إسبانيا
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 20:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24