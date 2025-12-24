أعلن بنك عن طرح إصدارين تذكاريين، ورقة نقدية وقطعة معدنية، بمناسبة استضافة كأس أمم 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.



ويشمل الإصدار قطعة فضية بقيمة 250 درهمًا، إلى جانب ورقة نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بتصميم مُحدَّث، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية بارزة على مستوى القارة.



وأوضح البنك أن القطعة النقدية صُمِّمت وأُنتجت بالكامل بأيادٍ مغربية، وطُرحت بكميات محدودة للتداول إلى جانب الفئة العادية. وتحمل القطعة صورة الملك وعبارات رسمية، مع سنة الإصدار باللغتين العربية والأمازيغية.



أما الورقة البنكية التذكارية، فتركّز في تصميمها على البنية الرياضية الحديثة، إذ تضم صورة الملك وشعار المملكة، ورسماً لـ"المركب الرياضي الأمير مولاي " في الرباط، إضافة إلى خريطة أفريقيا وزخارف مغربية وكرة قدم ترمز إلى وحدة الشعوب عبر الرياضة.



(وكالة الأنباء الألمانية)

