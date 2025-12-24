تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

"ورقة بنكية" و"قطعة فضية"... احتفاءٌ باستضافة المغرب لكأس أفريقيا

Lebanon 24
24-12-2025 | 16:47
أعلن بنك المغرب عن طرح إصدارين تذكاريين، ورقة نقدية وقطعة معدنية، بمناسبة استضافة المملكة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.

ويشمل الإصدار قطعة فضية بقيمة 250 درهمًا، إلى جانب ورقة نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بتصميم مُحدَّث، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية بارزة على مستوى القارة.

وأوضح البنك أن القطعة النقدية صُمِّمت وأُنتجت بالكامل بأيادٍ مغربية، وطُرحت بكميات محدودة للتداول إلى جانب الفئة العادية. وتحمل القطعة صورة الملك محمد السادس وعبارات رسمية، مع سنة الإصدار باللغتين العربية والأمازيغية.

أما الورقة البنكية التذكارية، فتركّز في تصميمها على البنية الرياضية الحديثة، إذ تضم صورة الملك وشعار المملكة، ورسماً لـ"المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله" في الرباط، إضافة إلى خريطة أفريقيا وزخارف مغربية وكرة قدم ترمز إلى وحدة الشعوب عبر الرياضة.

(وكالة الأنباء الألمانية)
