تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"ورقة بنكية" و"قطعة فضية"... احتفاءٌ باستضافة المغرب لكأس أفريقيا
Lebanon 24
24-12-2025
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن بنك
المغرب
عن طرح إصدارين تذكاريين، ورقة نقدية وقطعة معدنية، بمناسبة استضافة
المملكة
كأس أمم
أفريقيا
2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.
ويشمل الإصدار قطعة فضية بقيمة 250 درهمًا، إلى جانب ورقة نقدية تذكارية من فئة 100 درهم بتصميم مُحدَّث، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية بارزة على مستوى القارة.
وأوضح البنك أن القطعة النقدية صُمِّمت وأُنتجت بالكامل بأيادٍ مغربية، وطُرحت بكميات محدودة للتداول إلى جانب الفئة العادية. وتحمل القطعة صورة الملك
محمد السادس
وعبارات رسمية، مع سنة الإصدار باللغتين العربية والأمازيغية.
أما الورقة البنكية التذكارية، فتركّز في تصميمها على البنية الرياضية الحديثة، إذ تضم صورة الملك وشعار المملكة، ورسماً لـ"المركب الرياضي الأمير مولاي
عبد الله
" في الرباط، إضافة إلى خريطة أفريقيا وزخارف مغربية وكرة قدم ترمز إلى وحدة الشعوب عبر الرياضة.
(وكالة الأنباء الألمانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
25/12/2025 02:00:39
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب المغرب يخوض مباراتين وديتين
Lebanon 24
استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب المغرب يخوض مباراتين وديتين
25/12/2025 02:00:39
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأس أفريقيا 2025" تضخ سيولة في اقتصاد المغرب!
Lebanon 24
"كأس أفريقيا 2025" تضخ سيولة في اقتصاد المغرب!
25/12/2025 02:00:39
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
25/12/2025 02:00:39
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنباء الألمانية
وكالة الأنباء
محمد السادس
الألمانية
عبد الله
المملكة
أفريقيا
الرياض
قد يعجبك أيضاً
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
Lebanon 24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
15:17 | 2025-12-24
24/12/2025 03:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
Lebanon 24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:46 | 2025-12-24
24/12/2025 12:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
Lebanon 24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
12:22 | 2025-12-24
24/12/2025 12:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
Lebanon 24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:46 | 2025-12-24
24/12/2025 11:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
11:23 | 2025-12-24
24/12/2025 11:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:17 | 2025-12-24
ناقلات أشباح وتزوير هويات… حيلة فنزويلا لمواجهة العقوبات
12:46 | 2025-12-24
من بين العملات العالمية… أداء "استثنائي" يتفوّق على الدولار واليورو
12:22 | 2025-12-24
لجنة الهيئات الزراعية في النبطية تبحث ملفات ملحّة تهمّ المزارعين
11:46 | 2025-12-24
شاحنات عالقة وبضائع مهددة بالتلف… أزمة متفاقمة عند معبر المصنع
11:23 | 2025-12-24
تقرير إسرائيلي: غاز إسرائيل يكفي حتى 2062… وأرباح بمئات المليارات
09:57 | 2025-12-24
البراكس: هدفنا ضمّ جميع أصحاب المحطات إلى الإطار القانوني وإلزامهم بالقوانين اللبنانية
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 02:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24