تركيا تخطط للتنقيب عن الطاقة بالمياه العميقة في الصومال

قال ‍ألب إن بلاده سترسل سفينة تنقيب إلى في ⁠فبراير/ شباط لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في الخارج.



وذكر أن العملية التي ستنفذها ‍السفينة (كاجري بي) ستركز على مناطق ‍بحرية في ‍المياه الصومالية، ⁠لكنه ‌لم يقدم تفاصيل ⁠عن الاحتياطيات المستهدفة أو حجم الاستثمار.



ووقعت ⁠تركيا عام 2024 اتفاقا للتنقيب ‌عن الطاقة مع الصومال.

