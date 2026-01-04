تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ثروات كراكاس… الشرارة التي فجّرت المواجهة

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1463536-639031087301035842.jpg
Doc-P-1463536-639031087301035842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصعيد غير مسبوق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات واسعة ضد فنزويلا، مؤكّدًا اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد. وقال ترامب إن العملية نُفِّذت "بنجاح"، من دون صدور رد رسمي فوري من كراكاس.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي أن ما جرى يشكّل "انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة"، متهمًا واشنطن بالوقوف خلف "عدوان" استهدف مواقع مدنية وعسكرية في العاصمة. وأكدت الحكومة رفضها أي محاولة لتغيير النظام بالقوة، واحتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أن هدف الهجوم هو السيطرة على النفط والمعادن، فيما أكدت شركة النفط الوطنية استمرار الإنتاج والتكرير. وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع انفجارات وتحليق طائرات حربية فوق كراكاس.

نفط في قلب المواجهة
يأتي التصعيد بعد حصار بحري أميركي على السفن النفطية الفنزويلية. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم بنحو 303 مليارات برميل، لكنها تحتل المرتبة 12 عالميًا في الإنتاج بسبب سنوات من العقوبات ونقص الاستثمارات.

تحسّن الإنتاج مؤخرًا ليقارب 940 ألف برميل يوميًا مطلع 2025، وبلغت الصادرات نحو 1.09 مليون برميل يوميًا في أيلول 2025. وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، تليها الولايات المتحدة ثم أوروبا والهند.

تأثير فوري على الأسواق
بعد إعلان الحصار، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، في مؤشر إلى حساسية الأسواق لأي تهديد يمس الإمدادات الفنزويلية.

اقتصاد هشّ
يشكّل النفط أكثر من 80% من صادرات فنزويلا، ما يجعل اقتصادها شديد التأثر بالعقوبات. وبعد سنوات من العائدات المرتفعة، دخلت البلاد منذ 2018 في أزمة حادة دفعت أكثر من 7.7 ملايين شخص إلى الهجرة.

إن تصعيد ترامب يتجاوز الخلاف السياسي إلى صراع استراتيجي على الطاقة والنفوذ، ويكشف هشاشة الاقتصادات الريعية أمام الضغوط الخارجية رغم ضخامة الثروات.
 
(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام السوري: إسرائيل تستفزنا وتريد جرنا إلى المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة عسكرية من طهران: مستعدون للرد… لكننا لن نطلق شرارة المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لن نشارك في المفاوضات التي تجري مع أوكرانيا في إسطنبول غدا
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية فنزويلا: سياسة العدوان ضد بلدنا استكمال لخطة متعمدة لتجريدنا من ثروات الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

العقوبات

سنوات من

الجزيرة

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:47 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
06:35 | 2026-01-04
Lebanon24
04:41 | 2026-01-04
Lebanon24
02:39 | 2026-01-04
Lebanon24
23:47 | 2026-01-03
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24