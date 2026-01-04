تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بهذه الطريقة أنقذت ميلوني المعكرونة الإيطالية من العقوبات الأميركية

Lebanon 24
04-01-2026 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1463580-639031163598169430.jpg
Doc-P-1463580-639031163598169430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة التايمز البريطانية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على خفض كبير في الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعكرونة الإيطالية، استجابةً لطلب مباشر من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وبحسب الصحيفة، تراجعت الرسوم من 91.74% إلى 2.26% فقط، في خطوة أنقذت صادرات المعكرونة من ارتفاع الأسعار، وحمت أحد أبرز المنتجات الإيطالية من خسارة السوق الأميركية، ثاني أكبر أسواق التصدير لروما.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويس بروما لورينزو كاستيلاني أنّ القرار يمثّل "انتصاراً سياسياً" لميلوني، مشيراً إلى أنّ المعكرونة ليست مجرد منتج غذائي، بل رمز اقتصادي وهويّاتي لإيطاليا.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت في أيلول الماضي رسوماً إضافية على 13 شركة إيطالية، إلى جانب التعرفة الأساسية البالغة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي، بذريعة الإغراق السعري، ما هدد صادرات بقيمة 671 مليون يورو خلال عام 2024.

وشكّل القرار دفعة قوية لميلوني، التي تتبنّى نهج "القومية الغذائية"، وسبق أن نجحت الشهر الماضي في انتزاع اعتراف من اليونسكو بالمطبخ الإيطالي كتراث ثقافي.

ووفق الصحيفة، خُفّضت الرسوم على شركة موليسانا إلى 2.26%، وعلى غاروفالو إلى 13.98%، فيما تراوحت النسبة على باقي الشركات بين 9.09%.

من جهته، قال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إنّ "التطور الإيجابي يثبت أن العمل الهادئ والمباشر مع واشنطن يحقق نتائج ملموسة"، كاشفاً عن متابعة الملف بالتنسيق مع السفير الإيطالي في الولايات المتحدة.

في المقابل، رأى الرئيس التنفيذي لشركة "سونار" المتخصصة بالمخاطر السياسية فرانشيسكو غالييتي أنّ المفاوضات لم تكن إيطالية حصراً، مؤكداً أنّ المفوضية الأوروبية لعبت دوراً أساسياً في إدارة الملف باسم الاتحاد الأوروبي، وأن حماية الهوية الغذائية الإيطالية تتم ضمن أطر جماعية لا مسارات ثنائية فقط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا للمسيحيين: بهذه الطريقة تحافظون على وجودكم
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي كمية الملح المثالية لطهو المعكرونة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: من المتوقّع إزالة ما تبقّى من العقوبات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

العقوبات

الأوروبي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
Lebanon24
06:35 | 2026-01-04
Lebanon24
04:41 | 2026-01-04
Lebanon24
00:32 | 2026-01-04
Lebanon24
23:47 | 2026-01-03
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24