بهذه الطريقة أنقذت ميلوني المعكرونة الإيطالية من العقوبات الأميركية

كشفت صحيفة التايمز أنّ الرئيس الأميركي وافق على خفض كبير في الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المعكرونة الإيطالية، استجابةً لطلب مباشر من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.



وبحسب الصحيفة، تراجعت الرسوم من 91.74% إلى 2.26% فقط، في خطوة أنقذت صادرات المعكرونة من ارتفاع الأسعار، وحمت أحد أبرز المنتجات الإيطالية من خسارة السوق الأميركية، ثاني أكبر أسواق التصدير لروما.



واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويس بروما لورينزو كاستيلاني أنّ القرار يمثّل "انتصاراً سياسياً" لميلوني، مشيراً إلى أنّ المعكرونة ليست مجرد منتج غذائي، بل رمز اقتصادي وهويّاتي لإيطاليا.



وكانت إدارة قد فرضت في أيلول الماضي رسوماً إضافية على 13 شركة إيطالية، إلى جانب التعرفة الأساسية البالغة 15% على واردات ، بذريعة الإغراق السعري، ما هدد صادرات بقيمة 671 مليون يورو خلال عام 2024.



وشكّل القرار دفعة قوية لميلوني، التي تتبنّى نهج "القومية الغذائية"، وسبق أن نجحت الشهر الماضي في انتزاع اعتراف من اليونسكو بالمطبخ الإيطالي كتراث ثقافي.



ووفق الصحيفة، خُفّضت الرسوم على شركة موليسانا إلى 2.26%، وعلى غاروفالو إلى 13.98%، فيما تراوحت النسبة على باقي الشركات بين 9.09%.



، قال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إنّ "التطور الإيجابي يثبت أن العمل الهادئ والمباشر مع يحقق نتائج ملموسة"، كاشفاً عن متابعة الملف بالتنسيق مع السفير الإيطالي في .



في المقابل، رأى الرئيس التنفيذي لشركة "سونار" المتخصصة بالمخاطر السياسية فرانشيسكو غالييتي أنّ المفاوضات لم تكن إيطالية حصراً، مؤكداً أنّ المفوضية الأوروبية لعبت دوراً أساسياً في إدارة الملف باسم الاتحاد ، وأن حماية الهوية الغذائية الإيطالية تتم ضمن أطر جماعية لا مسارات ثنائية فقط.

