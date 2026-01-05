تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

مع آمال إعادة هيكلة الدين.. أسعار السندات الفنزويلية تتضاعف

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:04
Doc-P-1463978-639032043677530369.webp
Doc-P-1463978-639032043677530369.webp photos 0
شهدت السندات الفنزويلية موجة مكاسب، مع تزايد آمال المستثمرين بإمكانية حدوث تغيير سياسي جذري في البلاد، ما يعزز التوقعات بعودة ملف إعادة هيكلة الدين السيادي إلى الواجهة بعد سنوات من التعثر.

وتضاعفت أسعار السندات المتعثرة الصادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية لتتداول في نطاق يتراوح بين 23 و33 سنتًا للدولار.
ويرى محللون أن احتمالات إعادة هيكلة ديون تتجاوز 60 مليار دولار قد تدفع بأسعار هذه السندات إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 سنتًا للدولار.

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، العالم بالغارة التي شنتها بلاده على فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

شركة النفط

بعد سنوات

الفنزويلي

سنوات من

فنزويلية

