تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع آمال إعادة هيكلة الدين.. أسعار السندات الفنزويلية تتضاعف
Lebanon 24
05-01-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت السندات الفنزويلية موجة مكاسب، مع تزايد آمال المستثمرين بإمكانية حدوث تغيير سياسي جذري في البلاد، ما يعزز التوقعات بعودة ملف إعادة هيكلة الدين السيادي إلى الواجهة
بعد سنوات
من التعثر.
وتضاعفت أسعار السندات المتعثرة الصادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة
النفط
الحكومية لتتداول في نطاق يتراوح بين 23 و33 سنتًا للدولار.
ويرى محللون أن احتمالات إعادة هيكلة ديون تتجاوز 60 مليار دولار قد تدفع بأسعار هذه السندات إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 سنتًا للدولار.
فاجأ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم السبت، العالم بالغارة التي شنتها بلاده على
فنزويلا
، والتي أسفرت عن اعتقال
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
Lebanon 24
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
05/01/2026 14:41:15
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين
Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين
05/01/2026 14:41:15
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النقل الفنزويلية: وافقنا على طلب من السلطات الأميركية لمواصلة رحلات إعادة المهاجرين الفنزويليين
Lebanon 24
وزارة النقل الفنزويلية: وافقنا على طلب من السلطات الأميركية لمواصلة رحلات إعادة المهاجرين الفنزويليين
05/01/2026 14:41:15
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع عوائد السندات.. الأسهم اليابانية ترتفع
Lebanon 24
مع تراجع عوائد السندات.. الأسهم اليابانية ترتفع
05/01/2026 14:41:15
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
شركة النفط
بعد سنوات
الفنزويلي
سنوات من
فنزويلية
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
06:15 | 2026-01-05
05/01/2026 06:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
05:57 | 2026-01-05
05/01/2026 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
Lebanon 24
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
04:37 | 2026-01-05
05/01/2026 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
04:13 | 2026-01-05
05/01/2026 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:52 | 2026-01-05
05/01/2026 03:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:15 | 2026-01-05
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
05:57 | 2026-01-05
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
04:37 | 2026-01-05
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
04:13 | 2026-01-05
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
03:52 | 2026-01-05
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:48 | 2026-01-05
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24