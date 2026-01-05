مع آمال إعادة هيكلة الدين.. أسعار السندات الفنزويلية تتضاعف

شهدت السندات الفنزويلية موجة مكاسب، مع تزايد آمال المستثمرين بإمكانية حدوث تغيير سياسي جذري في البلاد، ما يعزز التوقعات بعودة ملف إعادة هيكلة الدين السيادي إلى الواجهة من التعثر.



وتضاعفت أسعار السندات المتعثرة الصادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة الحكومية لتتداول في نطاق يتراوح بين 23 و33 سنتًا للدولار.

ويرى محللون أن احتمالات إعادة هيكلة ديون تتجاوز 60 مليار دولار قد تدفع بأسعار هذه السندات إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 سنتًا للدولار.



فاجأ الرئيس الأميركي ، يوم السبت، العالم بالغارة التي شنتها بلاده على ، والتي أسفرت عن اعتقال وزوجته