تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية
Lebanon 24
05-01-2026
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد "مصرف
سوريا
المركزي" أن الليرة
السورية
الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، وأنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، وذلك في كل المحافظات السورية.
وأوضح حاكم "مصرف سوريا المركزي"
عبد القادر
الحصرية، في تصريح خاص للوكالة
العربية السورية
للأنباء "
سانا
"، أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة
التركية
، هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
وبين الحصرية أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وشدد على أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.
وأكد الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.
وكان
وزير الاقتصاد
والصناعة نضال الشعار، وحاكم "مصرف سوريا المركزي" عبد
القادر
الحصرية، أجريا أمس جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في
دمشق
، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال الأوراق النقدية الجديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال الأوراق النقدية الجديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني
05/01/2026 14:42:05
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: سنوفر الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: سنوفر الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها
05/01/2026 14:42:05
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: ثقتنا بالليرة السورية الجديدة دعم لاستقلالنا الاقتصادي
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: ثقتنا بالليرة السورية الجديدة دعم لاستقلالنا الاقتصادي
05/01/2026 14:42:05
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: ملتزمون بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: ملتزمون بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني
05/01/2026 14:42:05
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية السورية
وزير الاقتصاد
عبد القادر
التركية
السورية
التزام
القادر
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
06:15 | 2026-01-05
05/01/2026 06:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
Lebanon 24
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
05:57 | 2026-01-05
05/01/2026 05:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
Lebanon 24
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
04:13 | 2026-01-05
05/01/2026 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:52 | 2026-01-05
05/01/2026 03:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
03:48 | 2026-01-05
05/01/2026 03:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:15 | 2026-01-05
انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه
05:57 | 2026-01-05
مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان
04:13 | 2026-01-05
بقيمة تُقدَّر بنحو 417 ألف دولار سنويا.. بايدن يتربع على عرش صدارة معاشات الرؤساء الأميركيين
03:52 | 2026-01-05
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
03:48 | 2026-01-05
للعسكريين والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر عن المنحة المالية
03:39 | 2026-01-05
سلفات الاستشفاء 75%.. الضمان يقرّ دفعات شهرية منتظمة للمستشفيات
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24