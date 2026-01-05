مع بدء التعامل.. مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة الرمز الوحيد للسيادة النقدية

أكد "مصرف المركزي" أن الليرة الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، وأنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، وذلك في كل المحافظات السورية.



وأوضح حاكم "مصرف سوريا المركزي" الحصرية، في تصريح خاص للوكالة للأنباء " "، أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة ، هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة.



وبين الحصرية أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد على أنها لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.



وأكد الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.



وكان والصناعة نضال الشعار، وحاكم "مصرف سوريا المركزي" عبد الحصرية، أجريا أمس جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في ، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة.