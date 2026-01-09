العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009

أظهرت بيانات حكومية أميركية الخميس تراجع العجز التجاري في أكتوبر بشكل حاد وغير متوقع إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2009، مع انخفاض الواردات بنسبة 3.2% وارتفاع الصادرات إلى 302 مليار دولار.



العجز جاء أقل بكثير من توقعات الخبراء التي بلغت 58.4 مليار دولار، فيما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار، شملت المستحضرات الصيدلانية واللوازم الصناعية مثل غير النقدي.



الأرقام تعكس تأثير سياسات الجمركية، إذ دفعت الشركات لتخزين البضائع قبل بدء الرسوم، ما ساعد على تخفيف تأثيرها على المستهلكين مؤقتًا.



في الوقت نفسه، وسع ترامب نطاق الإعفاءات لبعض الواردات الزراعية لتخفيف ضغوط غلاء المعيشة، رغم أن معدل التعريفة الفعلي يظل الأعلى منذ ثلاثينيات القرن العشرين.



العجز التجاري كان 48.1 مليار دولار في ايلول. (سكاي نيوز)

Advertisement