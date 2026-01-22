مدعوماً بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند.. ارتفاع في أسعار الدولار

حافظ الدولار اليوم الخميس على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية ‍بعد أن سحب الرئيس الأميركي تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول ‍الأوروبية الأعضاء في إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع حلف بشأن السيطرة على غرينلاند.



وأدى ذلك إلى تراجع الفرنك السويسري الذي يعد من الملاذات الآمنة بشكل حاد عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وهبط كذلك ⁠من أعلى مستوياته على الإطلاق.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا بفضل تحسن معنويات الإقبال على المخاطرة إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الين تحت ضغط ولا يزال يحوم بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو بعد أن دعت رئيسة الوزراء هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.