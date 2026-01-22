تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مدعوماً بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند.. ارتفاع في أسعار الدولار

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:06
A-
A+
مدعوماً بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند.. ارتفاع في أسعار الدولار
مدعوماً بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند.. ارتفاع في أسعار الدولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حافظ الدولار اليوم الخميس على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية ‍بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول ‍الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن السيطرة على غرينلاند.

وأدى ذلك إلى تراجع الفرنك السويسري الذي يعد من الملاذات الآمنة بشكل حاد عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وهبط الذهب كذلك ⁠من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا بفضل تحسن معنويات الإقبال على المخاطرة إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في معدل البطالة.
وظل الين تحت ضغط ولا يزال يحوم بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو بعد أن دعت رئيسة الوزراء هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل الخطاب الأوروبي المتشدد بشأن غرينلاند مجرد موقف شكلي؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة السويد: نبحث مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرد على موقف ترامب من غرينلاند وفرض رسوم جمركية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث أميركا إلى غرينلاند: يمكن إبرام اتفاق بشأن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

دونالد ترامب

شمال الأطلسي

الأسترالي

الأوروبي

الأطلسي

دونالد

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:04 | 2026-01-22
Lebanon24
05:17 | 2026-01-22
Lebanon24
04:59 | 2026-01-22
Lebanon24
02:08 | 2026-01-22
Lebanon24
01:12 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24