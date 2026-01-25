تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

إلى 40%.. الهند ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
إلى 40%.. الهند ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية
إلى 40%.. الهند ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية photos 0
قالت مصادر إن الهند تخطط لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 110%، في أكبر فتح حتى الآن للسوق الهندية الكبيرة، مع احتمال إبرام الجانبين اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لوكالة "رويترز" إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على ⁠خفض الرسوم بأثر فوري على عدد محدود من السيارات من التكتل ويزيد سعر استيرادها عن 15 ألف يورو "17.7 ألف دولار".

وأضافا أن هذه الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستُخفض إلى 10% بمرور الوقت، مما يسهل وصول شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل "فولكس فاغن" و"مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" إلى السوق الهندية.
