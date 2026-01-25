إلى 40%.. الهند ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية

قالت مصادر إن تخطط لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من إلى 40% من 110%، في أكبر فتح حتى الآن للسوق الكبيرة، مع احتمال إبرام الجانبين اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء المقبل.



وقال مصدران مطلعان على المحادثات لوكالة " " إن حكومة رئيس الوزراء وافقت على ⁠خفض الرسوم بأثر فوري على عدد محدود من السيارات من التكتل ويزيد سعر استيرادها عن 15 ألف "17.7 ألف دولار".



وأضافا أن هذه الرسوم على البالغ عددها 27 ستُخفض إلى 10% بمرور الوقت، مما يسهل وصول شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل "فولكس فاغن" و" بنز" و"بي إم دبليو" إلى السوق الهندية.

