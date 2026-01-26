تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط ترقب للتوترات بين إيران وأميركا.. النفط يحافظ على مكاسبه
Lebanon 24
26-01-2026
|
00:36
واصلت أسعار
النفط
مكاسبها اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات بين
الولايات المتحدة
وإيران المستثمرين في حالة من القلق والترقب حتى بعد استئناف خط أنابيب التصدير
الرئيسي
في كازاخستان عملياته بالكامل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.
وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 كانون الثاني. ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى
الشرق الأوسط
في الأيام المقبلة.
