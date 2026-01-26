تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط ترقب للتوترات بين إيران وأميركا.. النفط يحافظ على مكاسبه

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:36
A-
A+
وسط ترقب للتوترات بين إيران وأميركا.. النفط يحافظ على مكاسبه
وسط ترقب للتوترات بين إيران وأميركا.. النفط يحافظ على مكاسبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين في ‍حالة من القلق والترقب حتى بعد استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في كازاخستان عملياته بالكامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.

وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 كانون الثاني. ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع ترقب خفض الفائدة.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يستقر مع ترقب الأسواق للنفط الفنزويلي وبيانات أميركية قوي
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

خام برنت

الرئيسي

تكساس

غرين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
Lebanon24
16:52 | 2026-01-25
Lebanon24
16:00 | 2026-01-25
Lebanon24
13:04 | 2026-01-25
Lebanon24
12:52 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24