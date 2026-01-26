وسط ترقب للتوترات بين إيران وأميركا.. النفط يحافظ على مكاسبه

واصلت أسعار مكاسبها اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات بين وإيران المستثمرين في ‍حالة من القلق والترقب حتى بعد استئناف خط أنابيب التصدير في كازاخستان عملياته بالكامل.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام ⁠غرب الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.



وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 كانون الثاني. ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى في الأيام المقبلة.

Advertisement