الذهب يرتفع بأكثر من 1%.. إليكم الأسعار الجديدة

استعاد بعض خسائره بعد موجة بيع مفاجئة في الجلسة السابقة، مع إقبال المشترين على اقتناص الانخفاض قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.



وارتفع المعدن النفيس بعدما كان قد خسر 3.2% في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع يومي خلال أسبوع.



وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4977.44 دولار للأونصة. كما صعدت الفضة بنسبة 1.9% إلى 76.70 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4%، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.2%. وارتفع مؤشر " " الفوري للدولار، وهو مقياس لقوة العملة الأميركية، بنسبة 0.1%.







