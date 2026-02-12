تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1%.. إليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
12-02-2026
|
22:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعاد
الذهب
بعض خسائره بعد موجة بيع مفاجئة في الجلسة السابقة، مع إقبال المشترين على اقتناص الانخفاض قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.
وارتفع المعدن النفيس بعدما كان قد خسر 3.2% في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع يومي خلال أسبوع.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4977.44 دولار للأونصة. كما صعدت الفضة بنسبة 1.9% إلى 76.70 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4%، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.2%. وارتفع مؤشر "
بلومبرغ
" الفوري للدولار، وهو مقياس لقوة العملة الأميركية، بنسبة 0.1%.
