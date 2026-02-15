تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عودة رواتب رؤساء مصارف "وول ستريت" إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2006
Lebanon 24
15-02-2026
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد المصارف الكبرى في "
وول ستريت
" ارتفاعاً غير مسبوق في رواتب رؤسائها التنفيذيين، إذ تجاوزت تعويضات كبار التنفيذيين في 2025 مستوياتها القياسية التي لم تُرَ منذ عام 2006 قبل الأزمة المالية العالمية.
ووفق تقارير مالية، حصل كل من رؤساء أكبر المصارف الأميركية على أكثر من 40 مليون دولار كتعويض سنوي في 2025، مع زيادات كبيرة في المكافآت ومكوّنات الرواتب المتغيرة المرتبطة بأداء المصارف.
وارتفعت رواتب
ديفيد سولومون
، الرئيس التنفيذي لـ"
غولدمان ساكس
" إلى حوالي 47 مليون دولار، مما يجعله الأعلى أجراً بين نظرائه.
كما حصل
جيمي ديمون
من "جي بيه مورغن شيس" على 43 مليون دولار.
وتلقى
براين موينيهان
من "بنك أميركا" حوالي 41 مليون دولار.
كما ارتفعت مكافأة
جين فريزر
من "سيتي قروب" إلى 42 مليون دولار بعد زيادة 22% في راتبها. (الامارات 24)
