عودة رواتب رؤساء مصارف "وول ستريت" إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2006

تشهد المصارف الكبرى في " " ارتفاعاً غير مسبوق في رواتب رؤسائها التنفيذيين، إذ تجاوزت تعويضات كبار التنفيذيين في 2025 مستوياتها القياسية التي لم تُرَ منذ عام 2006 قبل الأزمة المالية العالمية.



ووفق تقارير مالية، حصل كل من رؤساء أكبر المصارف الأميركية على أكثر من 40 مليون دولار كتعويض سنوي في 2025، مع زيادات كبيرة في المكافآت ومكوّنات الرواتب المتغيرة المرتبطة بأداء المصارف.



وارتفعت رواتب ، الرئيس التنفيذي لـ" " إلى حوالي 47 مليون دولار، مما يجعله الأعلى أجراً بين نظرائه.



كما حصل من "جي بيه مورغن شيس" على 43 مليون دولار.



وتلقى من "بنك أميركا" حوالي 41 مليون دولار.



كما ارتفعت مكافأة من "سيتي قروب" إلى 42 مليون دولار بعد زيادة 22% في راتبها. (الامارات 24)

