تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

عودة رواتب رؤساء مصارف "وول ستريت" إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2006

Lebanon 24
15-02-2026 | 09:40
A-
A+
عودة رواتب رؤساء مصارف وول ستريت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2006
عودة رواتب رؤساء مصارف وول ستريت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية 2006 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد المصارف الكبرى في "وول ستريت" ارتفاعاً غير مسبوق في رواتب رؤسائها التنفيذيين، إذ تجاوزت تعويضات كبار التنفيذيين في 2025 مستوياتها القياسية التي لم تُرَ منذ عام 2006 قبل الأزمة المالية العالمية.

ووفق تقارير مالية، حصل كل من رؤساء أكبر المصارف الأميركية على أكثر من 40 مليون دولار كتعويض سنوي في 2025، مع زيادات كبيرة في المكافآت ومكوّنات الرواتب المتغيرة المرتبطة بأداء المصارف.

وارتفعت رواتب ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" إلى حوالي 47 مليون دولار، مما يجعله الأعلى أجراً بين نظرائه.

كما حصل جيمي ديمون من "جي بيه مورغن شيس" على 43 مليون دولار.

وتلقى براين موينيهان من "بنك أميركا" حوالي 41 مليون دولار.

كما ارتفعت مكافأة جين فريزر من "سيتي قروب" إلى 42 مليون دولار بعد زيادة 22% في راتبها. (الامارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة رواتب القطاع العام في مرحلة التصعيد وكلام عن حلول جزئيّة لا "تكسر الخزينة "
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المصارف صفّ واحد ضد "الفجوة المالية" والاتحاد العمالي مع المشروع
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "قانون الفجوة المالية"في اجتماع المصارف غدا...الخلاف على نقطتين أساسيتين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرواتب اللائقة ضرورة وطنية والمطلوب "بسياسات مالية مسؤولة"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

براين موينيهان

ديفيد سولومون

غولدمان ساكس

جيمي ديمون

جين فريزر

وول ستريت

الامارات

سولومون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:41 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:41 | 2026-02-15
Lebanon24
06:52 | 2026-02-15
Lebanon24
06:33 | 2026-02-15
Lebanon24
05:09 | 2026-02-15
Lebanon24
03:11 | 2026-02-15
Lebanon24
02:42 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24