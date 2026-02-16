تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

هبوط الصادرات 12.6% يخفض فائض تجارة النرويج

Lebanon 24
16-02-2026 | 23:00
هبوط الصادرات 12.6% يخفض فائض تجارة النرويج
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي اليوم انكماش الفائض التجاري خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وانكمش الفائض التجاري إلى 75.9 مليار كرونة نرويجي (7.98 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بـ91.5 مليار كرونة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع الفائض من 42.9 مليار كرونة خلال كانون الأول الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتراجعت الصادرات بنسبة 12.6% على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي، كما تراجعت الواردات بنسبة 8%.

وارتفعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 11.3%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 18%.
وزير الاقتصاد خلال إطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون: على الدولة أن تحقق فائضًا في الموازنة وتحقيق فائض مليار دولار ليس أمرًا مستحيلًا إن تحسّنت الجباية وأُجريت الإصلاحات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أوسلو: موسكو وبكين يعززان وجودهما في أرخبيل سفالبارد القطبي الخاضع لسيادة النرويج
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء السعودية

وكالة الأنباء

مكتب الإحصاء

السعودية

النرويج

السعود

سعودي

سعود

Lebanon24
00:38 | 2026-02-17
Lebanon24
00:37 | 2026-02-17
Lebanon24
23:12 | 2026-02-16
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
15:41 | 2026-02-16
Lebanon24
15:20 | 2026-02-16
