هبوط الصادرات 12.6% يخفض فائض تجارة النرويج

أظهرت بيانات النرويجي اليوم انكماش الفائض التجاري خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.



وانكمش الفائض التجاري إلى 75.9 مليار كرونة نرويجي (7.98 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بـ91.5 مليار كرونة خلال نفس الشهر من العام الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع الفائض من 42.9 مليار كرونة خلال كانون الأول الماضي، وفق ما نقلته (واس).



وتراجعت الصادرات بنسبة 12.6% على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي، كما تراجعت الواردات بنسبة 8%.



وارتفعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 11.3%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 18%.

Advertisement