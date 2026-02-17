بحر البلطيق يجمّد الصادرات الروسية

يشهد بحر البلطيق حول موانئ السلع الروسية اتساعاً غير مسبوق للجليد، وهو الأكبر منذ 15 عاماً، ما قد يحد من برنامج الصادرات الضخم لروسيا بسبب نقص السفن القادرة على العمل في هذه الظروف.

وبدءاً من يوم الاثنين، اشترطت محطة الرئيسية في بريمورسك وميناء الوقود في فيسوتسك مرافقة كاسحات الجليد لكل سفينة غير مصنفة ضمن فئة الملاحة الجليدية بشكل فردي، وفق تعليمات صادرة عن إدارتَي الميناء ونُشرت على موقع إدارة الموانئ الروسية في بحر البلطيق.

وأوضح ألكسندر كوليسوف، كبير خبراء الأرصاد الجوية في سانت بطرسبرغ، أن خليج فنلندا، الذي تمر عبره نحو 40% من صادرات النفط الروسية، مغطى بالجليد في معظمه، مشيراً إلى أن آخر مرة سجلت فيها ظروف مشابهة كانت في شباط 2010 و2011.

وتواجه الصادرات الروسية، بما في ذلك النفط الخام والوقود والسلع الأخرى، صعوبات نتيجة نقص السفن ذات الهياكل المعززة، ما يعقد حركة التجارة البحرية من المنطقة.

وحسب موقع الشرق اقتصاد، ولتخفيف الأزمة، أعادت نشر كاسحتي الجليد "سيبير" و"مورمانسك" من القطب ، ليصل عدد السفن العاملة في خليج فنلندا إلى ستة بحلول نهاية الشهر الجاري. ودعت وزارة النقل الروسية مشغلي السفن إلى أخذ ظروف الجليد بعين الاعتبار قبل إرسال السفن إلى خليج فنلندا، حيث لن تصل الكاسحات قبل نهاية الشهر.

ووفق بيانات تتبع السفن، بلغ عدد ناقلات النفط في المنطقة 23 ناقلة حتى يوم الاثنين، مع وصول ثلاث منها الأسبوع الماضي دون تحميلها بعد، في حين انخفضت صادرات النفط من بريمورسك إلى 490 ألف برميل يومياً في النصف الأول من شباط، بانخفاض قدره الثلث مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها في 2024.

وتتعرض روسيا لضغوط إضافية بسبب الغربية، وقوة الروبل، وتدني أسعار الخام، فيما تتوقع وزارة النقل أن يصل سمك الجليد إلى 30–40 سنتيمتراً بحلول آذار، مع وضع خطط لتقييم قدرات كل سفينة على كسر الجليد للتعامل مع هذه الظروف.

وفي حال تجاوز سمك الجليد 30–50 سنتيمتراً، ستمنع موانئ أوست-لوغا وبريمورسك وفيسوتسك دخول جميع السفن غير المصنفة ضمن فئة الملاحة الجليدية اعتباراً من 1 آذار، بغض النظر عن توفر المرافقة، وفق تعليمات الموانئ الثلاثة.