تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
بعد سلسلة انخفاضات.. ما هو وضع البيتكوين حاليا؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-02-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مرور عدة أسابيع من الهبوط في سوق العملات الرقمية، يتم التداول حاليا بعملة البيتكوين ما بين 67,000 – 68,000 دولار أميركي تقريبًا بحسب آخر بيانات السوق.
وقد شهدت البيتكوين انخفاضات قوية من أعلى مستوياتها التاريخية حيث بلغت في تشرين الأول الماضي أكثر من 125,000 دولار قبل ان تنخفض إلى المستويات الحالية.
أما عن سبب هذا الإنخفاض، فيشير بعض التحليلات إلى احتمال استمرار الهبوط إلى نحو 50,000 دولار أو حتى أقل في حال استمر الضغط على بيع هذه العملة الرقمية.
وبحسب التحليلات، قد تشهد أسعار البيتكوين ارتدادًا قصير المدى إذا ما استقرت مستويات الدعم، علما انه يتم التداول بالبيتكوين أقل بكثير من ذروتها الأخيرة وعليها أن تعبر مستويات دعم قوية قبل أن تتجه مجددًا نحو الارتفاع.
ويظهر المستثمرون حاليا حذرًا، كما لا يزال هناك ضغط بيع وأحجام تداول مرتفعة نسبيًا في الأسواق.
ويتحدث الخبراء عن تقلبات محتملة وقدرة السعر على الانخفاض أو الارتفاع بحسب ظروف السوق العالمية.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
منسى يجري سلسلة لقاءات مع نواب سابقين وحاليين
Lebanon 24
منسى يجري سلسلة لقاءات مع نواب سابقين وحاليين
19/02/2026 15:53:23
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تمّ وضع خطة للمفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة وتجري حاليًا مشاورات لتحديد مكان انعقادها
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تمّ وضع خطة للمفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة وتجري حاليًا مشاورات لتحديد مكان انعقادها
19/02/2026 15:53:23
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البيتكوين تستقر بعد خسائر
Lebanon 24
البيتكوين تستقر بعد خسائر
19/02/2026 15:53:23
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس برّي في عين التينة وهذا ما تم بحثه
19/02/2026 15:53:23
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
كوين
حجام
سابي
فيشي
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
Lebanon 24
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
08:23 | 2026-02-19
19/02/2026 08:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
Lebanon 24
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
07:58 | 2026-02-19
19/02/2026 07:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة: لإعادة النظر بزيادة الضرائب
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة: لإعادة النظر بزيادة الضرائب
07:55 | 2026-02-19
19/02/2026 07:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال
Lebanon 24
سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال
07:33 | 2026-02-19
19/02/2026 07:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة
Lebanon 24
اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة
07:26 | 2026-02-19
19/02/2026 07:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في إقتصاد
08:23 | 2026-02-19
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
07:58 | 2026-02-19
هل تحكم البيتكوين النظام النقدي العالمي؟
07:55 | 2026-02-19
نقابة خبراء المحاسبة: لإعادة النظر بزيادة الضرائب
07:33 | 2026-02-19
سلامة استقبل أبو زكي تحضيرا لمشاركته في مؤتمرات مجموعة الإقتصاد والأعمال
07:26 | 2026-02-19
اتحادات النقل البري أعلنت التظاهر الخميس.. طليس: لن نزيد التعرفة وأجري الاتصالات للمعالجة
07:18 | 2026-02-19
بالتعاون مع "تاتا".. "أوبن إيه آي" ستبني مركز بيانات في الهند
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 15:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24