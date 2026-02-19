بعد سلسلة انخفاضات.. ما هو وضع البيتكوين حاليا؟

بعد مرور عدة أسابيع من الهبوط في سوق العملات الرقمية، يتم التداول حاليا بعملة البيتكوين ما بين 67,000 – 68,000 دولار أميركي تقريبًا بحسب آخر بيانات السوق.



وقد شهدت البيتكوين انخفاضات قوية من أعلى مستوياتها التاريخية حيث بلغت في تشرين الأول الماضي أكثر من 125,000 دولار قبل ان تنخفض إلى المستويات الحالية.



أما عن سبب هذا الإنخفاض، فيشير بعض التحليلات إلى احتمال استمرار الهبوط إلى نحو 50,000 دولار أو حتى أقل في حال استمر الضغط على بيع هذه العملة الرقمية.



وبحسب التحليلات، قد تشهد أسعار البيتكوين ارتدادًا قصير المدى إذا ما استقرت مستويات الدعم، علما انه يتم التداول بالبيتكوين أقل بكثير من ذروتها الأخيرة وعليها أن تعبر مستويات دعم قوية قبل أن تتجه مجددًا نحو الارتفاع.



ويظهر المستثمرون حاليا حذرًا، كما لا يزال هناك ضغط بيع وأحجام تداول مرتفعة نسبيًا في الأسواق.



ويتحدث الخبراء عن تقلبات محتملة وقدرة السعر على الانخفاض أو الارتفاع بحسب ظروف السوق العالمية.



Advertisement