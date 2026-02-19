تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

أمازون تزيح وول مارت عن عرش التجزئة عالمياً بعد 13 عاماً من الهيمنة

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:44
أمازون تزيح وول مارت عن عرش التجزئة عالمياً بعد 13 عاماً من الهيمنة
أمازون تزيح وول مارت عن عرش التجزئة عالمياً بعد 13 عاماً من الهيمنة photos 0
أعلنت شركة أمازون تحقيق إيرادات قياسية بلغت 717 مليار دولار في عام 2025، متجاوزة بذلك وول مارت التي سجلت مبيعات بلغت 713 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتنهي بذلك سلسلة هيمنة وول مارت التي استمرت 13 عاماً على صدارة قائمة أكبر شركات العالم من حيث المبيعات.

يعود الفضل في هذا التفوق إلى نمو أعمال أمازون في قطاعات الحوسبة السحابية والإعلان، حيث حقق قسم خدمات أمازون السحابية (AWS) إيرادات بلغت 129 مليار دولار، مما ساعد على تعويض خسائر قطاع التجزئة. في المقابل، لا تزال وول مارت تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على مبيعات متاجرها الفعلية وموقعها الإلكتروني.

ورغم تراجعها في الترتيب، تمر وول مارت بأقوى مراحلها منذ سنوات، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، ونقلت إدراجها إلى بورصة ناسداك في إشارة إلى تحولها نحو التكنولوجيا. كما أعلنت نمو مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 4.6% في الربع الأخير، مدفوعة بإقبال الأسر من الطبقة المتوسطة والعليا على متاجرها سعياً لتوفير المال.
