تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
أمازون تزيح وول مارت عن عرش التجزئة عالمياً بعد 13 عاماً من الهيمنة
Lebanon 24
19-02-2026
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة أمازون تحقيق إيرادات قياسية بلغت 717 مليار دولار في عام 2025، متجاوزة بذلك وول مارت التي سجلت مبيعات بلغت 713 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتنهي بذلك سلسلة هيمنة وول مارت التي استمرت 13 عاماً على صدارة قائمة أكبر شركات العالم من حيث المبيعات.
يعود الفضل في هذا التفوق إلى نمو أعمال أمازون في قطاعات الحوسبة السحابية والإعلان، حيث حقق قسم خدمات أمازون السحابية (AWS) إيرادات بلغت 129 مليار دولار، مما ساعد على تعويض خسائر قطاع التجزئة. في المقابل، لا تزال وول مارت تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على مبيعات متاجرها الفعلية وموقعها الإلكتروني.
ورغم تراجعها في الترتيب، تمر وول مارت بأقوى مراحلها منذ سنوات، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، ونقلت إدراجها إلى بورصة ناسداك في إشارة إلى تحولها نحو التكنولوجيا. كما أعلنت نمو مبيعاتها في
الولايات المتحدة
بنسبة 4.6% في الربع الأخير، مدفوعة بإقبال الأسر من الطبقة المتوسطة والعليا على متاجرها سعياً لتوفير المال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمازون تحقق أرباحاً أقل من توقعات وول ستريت
Lebanon 24
أمازون تحقق أرباحاً أقل من توقعات وول ستريت
20/02/2026 12:01:08
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
Lebanon 24
هذه النجمة الأميركية تتربع على عرش المبيعات الموسيقية عالمياً للمرة السادسة
20/02/2026 12:01:08
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع التجزئة الألماني يحقق نموًا رغم الركود الاقتصادي ويقترب من مستويات 2021
Lebanon 24
قطاع التجزئة الألماني يحقق نموًا رغم الركود الاقتصادي ويقترب من مستويات 2021
20/02/2026 12:01:08
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً
20/02/2026 12:01:08
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
العليا
العلي
الرب
إيرا
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟
Lebanon 24
عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟
04:42 | 2026-02-20
20/02/2026 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية العصر الذهبي للمضاربين.. لماذا لم يعد الشراء عند الهبوط خياراً آمناً؟
Lebanon 24
نهاية العصر الذهبي للمضاربين.. لماذا لم يعد الشراء عند الهبوط خياراً آمناً؟
04:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بين رمضان والصوم الكبير.. "سلة غذائية" لامتصاص نقمة الأسعار
Lebanon 24
بين رمضان والصوم الكبير.. "سلة غذائية" لامتصاص نقمة الأسعار
02:30 | 2026-02-20
20/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:08 | 2026-02-20
20/02/2026 02:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
01:55 | 2026-02-20
20/02/2026 01:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:42 | 2026-02-20
عن الأسعار.. ماذا قال نقيب اصحاب السوبرماركت؟
04:20 | 2026-02-20
نهاية العصر الذهبي للمضاربين.. لماذا لم يعد الشراء عند الهبوط خياراً آمناً؟
02:30 | 2026-02-20
بين رمضان والصوم الكبير.. "سلة غذائية" لامتصاص نقمة الأسعار
02:08 | 2026-02-20
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:55 | 2026-02-20
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
00:58 | 2026-02-20
الذهب مستقر.. وهذه آخر الارقام
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24