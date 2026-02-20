تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الذهب مستقر.. وهذه آخر الارقام
Lebanon 24
20-02-2026
|
00:58
photos
استقرّ
الذهب
قرب مستوى 5000 دولار للأونصة بعد جلستين من المكاسب، بينما يوازن المتداولون بين تصاعد المخاطر الجيوسياسية في
الشرق الأوسط
وبين مسار الفائدة في "الاحتياطي
الفيدرالي
" الذي لا يزال ضبابياً.
في
واشنطن
، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن مهلة "10 إلى 15 يوماً" هي تقريباً كل ما سيسمح به للمفاوضات بشأن اتفاق نووي مع
إيران
. وفي الخلفية، يتزامن ذلك مع حشد أميركي واسع في المنطقة، ما أعاد إلى الذهب دوره كملاذ آمن ودفعه للصعود بأكثر من 2% خلال آخر جلستين، رغم أنه يتجه لتراجع أسبوعي طفيف بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وخروج بعض الأسواق الآسيوية عن الخدمة.
اللافت أن الذهب يعيش تذبذباً غير معتاد منذ بداية الشهر، بعد هبوط حاد من قمة قياسية فوق 5595 دولاراً للأونصة إلى قرابة 4400 دولار خلال يومين. ومع ذلك، ترى بنوك كبرى بينها "بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" أن الاتجاه الصاعد قد يعود لاحقاً هذا العام، خصوصاً مع استمرار شهية البنوك المركزية لتعزيز حيازاتها كتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والمالية، رغم أن التقلبات المرتفعة ضغطت على وتيرة المشتريات في ديسمبر.
بالتوازي، صعد الذهب الفوري بشكل طفيف إلى 5001.36 دولار، بينما تراجعت الفضة إلى 78.32 دولاراً، وانخفض البلاتين والبلاديوم أيضاً، في وقت ارتفع فيه مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار خلال الأسبوع بما يقارب 0.9%، وهو ما يضع عادة سقفاً أمام مكاسب
المعادن
. (بلومبرغ)
