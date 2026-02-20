تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
Lebanon 24
20-02-2026
|
01:55
واصلت أسعار
النفط
ارتفاعها اليوم وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين
الولايات المتحدة
وإيران، بعدما هددت
واشنطن
طهران
بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتفاقا بشأن أنشطتها النووية في أيام، بحسب "
روسيا اليوم
".
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب
تكساس
الوسيط" لشهر آذار المقبل بنسبة 0.60% إلى 66.83 دولارا للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نيسان المقبل بنسبة 0.71% إلى 72.17 دولارا للبرميل.
