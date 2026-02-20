ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا

واصلت أسعار ارتفاعها اليوم وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين وإيران، بعدما هددت بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتفاقا بشأن أنشطتها النووية في أيام، بحسب " ".



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" لشهر آذار المقبل بنسبة 0.60% إلى 66.83 دولارا للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نيسان المقبل بنسبة 0.71% إلى 72.17 دولارا للبرميل.