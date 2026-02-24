تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
مع ترقب محادثات أميركا وإيران.. أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر
Lebanon 24
24-02-2026
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حومت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين
الولايات المتحدة
وإيران وسط توتر متصاعد في
الشرق الأوسط
، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية.
بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31
تموز
عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من 1%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2% إلى 66.20 دولار للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من آب، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
24/02/2026 09:37:55
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
24/02/2026 09:37:55
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط
24/02/2026 09:37:55
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
24/02/2026 09:37:55
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
خام برنت
رويترز
النووي
تكساس
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع أسعار المحروقات مستمر.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات مستمر.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2026-02-24
24/02/2026 02:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إبطال حكم ترمب...فيديكس تطالب باسترداد مليارات الرسوم الجمركية
Lebanon 24
بعد إبطال حكم ترمب...فيديكس تطالب باسترداد مليارات الرسوم الجمركية
01:25 | 2026-02-24
24/02/2026 01:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات
Lebanon 24
التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات
23:23 | 2026-02-23
23/02/2026 11:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
Lebanon 24
البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
23:00 | 2026-02-23
23/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. متى ستُدفع زيادات الرواتب؟
Lebanon 24
بالفيديو.. متى ستُدفع زيادات الرواتب؟
16:56 | 2026-02-23
23/02/2026 04:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:05 | 2026-02-24
ارتفاع أسعار المحروقات مستمر.. اليكم الجدول الجديد
01:25 | 2026-02-24
بعد إبطال حكم ترمب...فيديكس تطالب باسترداد مليارات الرسوم الجمركية
23:23 | 2026-02-23
التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات
23:00 | 2026-02-23
البنوك الأميركية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
16:56 | 2026-02-23
بالفيديو.. متى ستُدفع زيادات الرواتب؟
15:38 | 2026-02-23
تعزيز إمدادات الغاز في سوريا مع تزايد الطلب الشتوي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24