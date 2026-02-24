تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع ترقب محادثات أميركا وإيران.. أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر

Lebanon 24
24-02-2026 | 00:12
A-
A+
مع ترقب محادثات أميركا وإيران.. أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر
مع ترقب محادثات أميركا وإيران.. أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية.

بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 تموز عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من 1%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2% إلى 66.20 دولار للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من آب، وفقاً لوكالة "رويترز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

خام برنت

رويترز

النووي

تكساس

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:05 | 2026-02-24
Lebanon24
01:25 | 2026-02-24
Lebanon24
23:23 | 2026-02-23
Lebanon24
23:00 | 2026-02-23
Lebanon24
16:56 | 2026-02-23
Lebanon24
15:38 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24