مع ترقب محادثات أميركا وإيران.. أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر

حومت أسعار اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين وإيران وسط توتر متصاعد في ، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية.



بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من 1%.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2% إلى 66.20 دولار للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من آب، وفقاً لوكالة " ".

