مع ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى

انخفضت أسعار من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء إذ بدد الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الدعم الناتج عن ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين وطهران.



وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5150.38 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق .



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1% إلى 5170.70 دولار، وفقاً لوكالة " ".

