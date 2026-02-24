وسط اضطرابات بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.. تراجع في سعر الين

تراجع الين الثلاثاء مع تقييم الأسواق لتداعيات الاضطرابات المتجددة على التجارة العالمية بسبب نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي .



وعوض الدولار خسائره مع استئناف التداول في واليابان بعد عطلات، وحذر الدول من الاتفاقيات التجارية المبرمة حديثا بعد أن ألغت الرسوم الجمركية الطارئة.



وانخفض الين بعد أن أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات إلى شركات يابانية في مؤشر آخر على توتر العلاقات، وفق وكالة " ".

