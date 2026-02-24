تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
وسط اضطرابات بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.. تراجع في سعر الين
Lebanon 24
24-02-2026
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع الين الثلاثاء مع تقييم الأسواق لتداعيات الاضطرابات المتجددة على التجارة العالمية بسبب نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وعوض الدولار خسائره مع استئناف التداول في
الصين
واليابان بعد عطلات، وحذر
ترامب
الدول من
التراجع عن
الاتفاقيات التجارية المبرمة حديثا بعد أن ألغت
المحكمة العليا
الرسوم الجمركية الطارئة.
وانخفض الين بعد أن أعلنت الصين فرض قيود على الصادرات إلى شركات يابانية في مؤشر آخر على توتر العلاقات، وفق وكالة "
رويترز
".
