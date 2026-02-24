النفط يلامس ذروة 7 أشهر.. وترقب لمفاوضات جنيف وتحركات "الرسوم" الأميركية

استقرت أسعار في التعاملات العالمية اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر، مدفوعة بحالة من الحذر والترقب في الأسواق قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية بين وإيران، وفي ظل ضبابية تخيم على آفاق الطلب العالمي بسبب السياسات الجمركية الأمريكية.





وفقاً لبيانات منصة "إنفستنغ دوت كوم"، سجلت العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفاعاً بنسبة 0.8% لتصل إلى 72.04 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بالنسبة ذاتها ليبلغ 66.81 دولاراً للبرميل. ويأتي هذا الصعود بعد أن اقترب الخامان في جلسة سابقة من مستويات قياسية لم تُسجل منذ أكثر من نصف عام.





وتتجه أنظار المستثمرين إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث من المقرر انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين وطهران بعد غدٍ الخميس. وتعيش الأسواق حالة من التأهب في ظل مؤشرات على احتمال التصعيد؛ لاسيما بعد سحب الولايات المتحدة لبعض موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في ، وهو ما عزز المخاوف من تعثر المسار الدبلوماسي.



وفي هذا السياق، أشار محللون في مؤسسة "آي إن جي" إلى أن التوصل لاتفاق سيؤدي إلى تبدد سريع لـ "علاوة المخاطر" المسعرة حالياً في السوق، بينما قد يثير فشل المحادثات مخاوف جدية بشأن تشديد أو تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للطاقة العالمية.





من جهة أخرى، يحد من مكاسب النفط القلق المتزايد بشأن النمو الاقتصادي العالمي؛ إذ أعاد الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% بعد قرار قضائي سابق بإبطال صلاحيات الطوارئ.

وحذر الدول التي "تتلاعب بالاتفاقات التجارية" من مواجهة تعريفات أعلى، مما يلقي بظلال من الشك على وتيرة الطلب المستقبلي على الوقود ويضع سقفاً لارتفاع الأسعار المدفوع بالتوترات الجيوسياسية.