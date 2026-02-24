تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

تفاقم خسائر "تليفونيكا" الإسبانية إلى 3.8 مليار دولار

Lebanon 24
24-02-2026 | 10:31
تفاقم خسائر تليفونيكا الإسبانية إلى 3.8 مليار دولار
تفاقم خسائر تليفونيكا الإسبانية إلى 3.8 مليار دولار photos 0
أعلنت شركة "تليفونيكا" (Telefónica) الإسبانية للاتصالات عن تسجيل خسائر حادة خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث اتسع العجز المالي للشركة ليصل إلى 3.24 مليار يورو (ما يعادل نحو 3.8 مليار دولار أميركي)، مسجلة زيادة قياسية في حجم الخسائر بلغت 224% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت حينها مليار يورو.
 
مؤشرات الأداء المالي

وعلى الرغم من ضخامة الخسائر الفصلية، أشارت الشركة في بيانها المالي الصادر يوم الثلاثاء إلى أن الإيرادات شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%، لتصل إلى 9.17 مليار يورو مقارنة بـ9.11 مليار يورو في العام السابق.
 
كما سجلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعاً متواضعاً، مما يعكس صموداً نسبياً في العمليات التشغيلية الأساسية رغم الضغوط المالية.
 
الأهداف المحققة والتوقعات المستقبلية

أكدت "تليفونيكا" أنها نجحت في تحقيق أهدافها المالية المسطرة لعام 2025 بالكامل، وأصدرت توقعات متفائلة للعام الجاري والمقبل. وتطمح الشركة خلال عام 2026 إلى تحقيق نمو في الدخل والإيرادات التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 1.5% و2.5%، مدعومة باستراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في أسواقها الرئيسية.

يُذكر أن سهم الشركة كان قد شهد تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، حيث سجل في وقت سابق ثالث أكبر تراجع في تاريخه، إلا أن الإدارة تؤكد استمرارها في مسار الاستدامة المالية وتطوير شبكات الاتصال لمواكبة المتطلبات المتزايدة في قطاع التكنولوجيا العالمي.
