بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!

أبرمت اتفاقات أولية لتنفيذ مشروع خط سكك حديدية يربط بين "يركوي" و" "، والذي يُعد أكبر مشروع سكك حديدية في تاريخ البلاد يحصل على تمويل خارجي.

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز شبكة النقل فائقة السرعة، حيث سيسهم في تقليص زمن الرحلات وزيادة كفاءة نقل الركاب والبضائع بين الولايات .



وبحسب التفاصيل، يشارك في التمويل مجموعة من المؤسسات ، ما يعكس ثقة الجهات المانحة في المشاريع التنموية التركية طويلة الأمد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة التركية لتحديث البنية التحتية للنقل والتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مع توقعات بأن يوفر المشروع آلاف فرص العمل ويحفز النشاط الاقتصادي في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.







