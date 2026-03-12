بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي

يُشير تقريرٌ اقتصاديٌ إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها في ملف الاقتراض والتمويل في ظل استمرار الحروب والتوترات الإقليمية. وتُظهر المؤشرات أن الاعتماد المتزايد على الديون يمثل محاولةً من الحكومة لتغطية العجز المالي المتفاقم، والناجم بالدرجة الأولى عن الإنفاق العسكري المرتفع، وضغوط الاقتصادية التي تُقيّد الوصول إلى .



وتؤكد المعطيات أن لجوء الدولة إلى الاقتراض المحلي أو عبر آلياتٍ غير تقليدية يفرض ضغوطاً تضخميةً إضافيةً على ، مما يزيد من حدة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي حين تُحاول إدارة التزاماتها المالية وسط هذه الظروف الاستثنائية، يرى مراقبون أن هشاشة الهيكل الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي تجعل من خيارات التمويل المتاحة محدودة ومكلفة، مما يُضعف من قدرة تنفيذ مشاريع تنموية أو دعم القطاعات المدنية.



