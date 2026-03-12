تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
Lebanon 24
12-03-2026
|
17:00
يُشير تقريرٌ اقتصاديٌ إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها
إيران
في ملف الاقتراض والتمويل في ظل استمرار الحروب والتوترات الإقليمية. وتُظهر المؤشرات أن الاعتماد المتزايد على الديون يمثل محاولةً من الحكومة لتغطية العجز المالي المتفاقم، والناجم بالدرجة الأولى عن الإنفاق العسكري المرتفع، وضغوط
العقوبات
الاقتصادية التي تُقيّد الوصول إلى
الأسواق العالمية
.
وتؤكد المعطيات أن لجوء الدولة إلى الاقتراض المحلي أو عبر آلياتٍ غير تقليدية يفرض ضغوطاً تضخميةً إضافيةً على
الاقتصاد الوطني
، مما يزيد من حدة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي حين تُحاول
طهران
إدارة التزاماتها المالية وسط هذه الظروف الاستثنائية، يرى مراقبون أن هشاشة الهيكل الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي تجعل من خيارات التمويل المتاحة محدودة ومكلفة، مما يُضعف من قدرة
الدولة على
تنفيذ مشاريع تنموية أو دعم القطاعات المدنية.
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
06:00 | 2026-03-12
12/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
