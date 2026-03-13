تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات

Lebanon 24
13-03-2026 | 01:17
A-
A+
الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات
تداول الألمنيوم قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات، مع تصاعد مخاطر إغلاق المصاهر في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط من دون مؤشرات على قرب انتهائها.

واستقر المعدن الصناعي قرب 3520 دولاراً للطن يوم الجمعة في بورصة لندن للمعادن، بعد أن قفز بنحو 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

ولا تزال الاضطرابات واسعة النطاق في المصانع عبر المنطقة، في حين توقفت شحنات السلع تقريباً مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً فعلياً. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى منذ ٤ سنوات بسبب تقليص الإمدادات على خلفية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب قرب أعلى مستوياته والفضة تتجاوز 90 دولارا لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: نعمل على حماية قواتنا في المنطقة على أعلى مستوى
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:59 Lebanon 24 Lebanon 24

بورصة لندن للمعادن

الشرق الأوسط

مضيق هرمز

بلومبرغ

