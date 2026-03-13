تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول الألمنيوم قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات، مع تصاعد مخاطر إغلاق المصاهر في ظل استمرار الحرب في
الشرق الأوسط
من دون مؤشرات على قرب انتهائها.
واستقر المعدن الصناعي قرب 3520 دولاراً للطن يوم الجمعة في
بورصة لندن للمعادن
، بعد أن قفز بنحو 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة.
ولا تزال الاضطرابات واسعة النطاق في المصانع عبر المنطقة، في حين توقفت شحنات السلع تقريباً مع بقاء
مضيق هرمز
مغلقاً فعلياً. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
Lebanon 24
استثمارات الشركات الألمانية في الصين تسجّل أعلى مستوى منذ أربع سنوات
13/03/2026 08:56:59
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى منذ ٤ سنوات بسبب تقليص الإمدادات على خلفية الحرب
Lebanon 24
فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى منذ ٤ سنوات بسبب تقليص الإمدادات على خلفية الحرب
13/03/2026 08:56:59
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب قرب أعلى مستوياته والفضة تتجاوز 90 دولارا لأول مرة
Lebanon 24
الذهب قرب أعلى مستوياته والفضة تتجاوز 90 دولارا لأول مرة
13/03/2026 08:56:59
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: نعمل على حماية قواتنا في المنطقة على أعلى مستوى
Lebanon 24
الدفاع البريطانية: نعمل على حماية قواتنا في المنطقة على أعلى مستوى
13/03/2026 08:56:59
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة لندن للمعادن
الشرق الأوسط
مضيق هرمز
بلومبرغ
لندن
الصن
قد يعجبك أيضاً
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
Lebanon 24
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
00:21 | 2026-03-13
13/03/2026 12:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق
Lebanon 24
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق
00:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
Lebanon 24
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
17:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
Lebanon 24
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
16:08 | 2026-03-12
12/03/2026 04:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
Lebanon 24
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
11:07 | 2026-03-12
12/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
06:00 | 2026-03-12
12/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
12/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
05:48 | 2026-03-12
12/03/2026 05:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:21 | 2026-03-13
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
00:00 | 2026-03-13
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق
17:00 | 2026-03-12
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
16:08 | 2026-03-12
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
11:07 | 2026-03-12
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
08:00 | 2026-03-12
على وقع التصعيد في مضيق هرمز.. ما هي سيناريوهات أسواق الطاقة ما بعد الحرب؟
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 08:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24