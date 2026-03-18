الذهب ثابت رغم التوترات.. وهذه آخر الاسعار

حافظ على استقراره خلال تعاملات الثلاثاء 17 آذار، مع تراجع المخاوف من استمرار تعطل شحنات لفترة طويلة، فيما يراقب المستثمرون تداعيات الصراع في المنطقة قبل قرارات مرتقبة للبنوك المركزية هذا الأسبوع.



واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 5004.39 دولارات للأونصة، في وقت ارتفعت فيه العقود الأميركية الآجلة لتسليم نيسان بنسبة 0.1 بالمئة إلى 5008.20 دولارات، ما يعكس استمرار الحذر في الأسواق والطلب على الملاذات الآمنة.



ونقلت " " عن إيليا سبيفاك قوله إن تراجع الذهب في أول 24 ساعة من التداول هذا الأسبوع جاء مع تفاعل الأسواق إيجاباً مع تصريحات ، وهو ما ترافق مع انخفاض النفط وتراجع بعض مكاسب الدولار وارتفاع الأسهم.



ورغم ذلك، بقي النفط فوق 100 دولار للبرميل، مع استمرار الحرب الأميركية على وتأثيرها الكبير على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما جدد الرئيس الأميركي دعوته للدول للمساعدة في فتح الممر، معبّراً عن استيائه من عدم تجاوبها. (cnbc)

