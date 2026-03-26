تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
صفقة مليارية بين إنفيديا وأمازون لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي
Lebanon 24
26-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ صناعة أشباه الموصلات، أبرمت شركة إنفيديا اتفاقية استراتيجية لتوريد مليون شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة لشركة أمازون بحلول نهاية عام 2027، وتهدف هذه الصفقة المليارية إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات أمازون السحابية وتزويدها بقوة حوسبة هائلة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في مجال تدريب وتشغيل نماذج
الذكاء الاصطناعي
. ستسهم هذه الشرائح في تسريع عمليات معالجة البيانات المعقدة بشكل غير مسبوق.
ووفقًا لتقرير بموقع ذا فيرج، فإن عمليات التسليم ستبدأ خلال هذا العام وستستمر على شكل دفعات متتالية لضمان تحديث مراكز بيانات أمازون بسلاسة تامة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعزز من هيمنة إنفيديا المطلقة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، في حين تضمن لأمازون التفوق على منافسيها المباشرين في قطاع الحوسبة السحابية عبر تقديم خدمات معالجة لا تضاهى.
يعكس سياق هذه الاتفاقية التحول الجذري في أولويات الإنفاق للشركات التكنولوجية العملاقة، حيث أصبح الاستثمار في العتاد المادي للذكاء الاصطناعي أولوية قصوى تسبق تطوير البرمجيات. كما يوضح هذا الحدث حجم الطلب الجنوني على الرقائق المتقدمة الذي دفع الشركات إلى حجز طلبياتها لسنوات قادمة لضمان استمرارية الابتكار التكنولوجي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعد هذه الصفقة خطوة حاسمة من أمازون للحفاظ على صدارتها في سوق الخدمات السحابية الذي يشهد منافسة شرسة لتوفير أسرع قدرات المعالجة، وتؤكد الأرقام الضخمة لهذه الاتفاقية أن إنفيديا لا تزال المورد الذي لا يمكن الاستغناء عنه لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا. (اليوم السابع)
ميتا توقع اتفاقية مع إنفيديا لتزويد مراكز بياناتها برقائق الذكاء الاصطناعي
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الموصل
تيجي
زويد
دريب
زايد
توري
دارت
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24