صفقة مليارية بين إنفيديا وأمازون لدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي

في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ صناعة أشباه الموصلات، أبرمت شركة إنفيديا اتفاقية استراتيجية لتوريد مليون شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة لشركة أمازون بحلول نهاية عام 2027، وتهدف هذه الصفقة المليارية إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات أمازون السحابية وتزويدها بقوة حوسبة هائلة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في مجال تدريب وتشغيل نماذج . ستسهم هذه الشرائح في تسريع عمليات معالجة البيانات المعقدة بشكل غير مسبوق.ووفقًا لتقرير بموقع ذا فيرج، فإن عمليات التسليم ستبدأ خلال هذا العام وستستمر على شكل دفعات متتالية لضمان تحديث مراكز بيانات أمازون بسلاسة تامة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعزز من هيمنة إنفيديا المطلقة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، في حين تضمن لأمازون التفوق على منافسيها المباشرين في قطاع الحوسبة السحابية عبر تقديم خدمات معالجة لا تضاهى.يعكس سياق هذه الاتفاقية التحول الجذري في أولويات الإنفاق للشركات التكنولوجية العملاقة، حيث أصبح الاستثمار في العتاد المادي للذكاء الاصطناعي أولوية قصوى تسبق تطوير البرمجيات. كما يوضح هذا الحدث حجم الطلب الجنوني على الرقائق المتقدمة الذي دفع الشركات إلى حجز طلبياتها لسنوات قادمة لضمان استمرارية الابتكار التكنولوجي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.تعد هذه الصفقة خطوة حاسمة من أمازون للحفاظ على صدارتها في سوق الخدمات السحابية الذي يشهد منافسة شرسة لتوفير أسرع قدرات المعالجة، وتؤكد الأرقام الضخمة لهذه الاتفاقية أن إنفيديا لا تزال المورد الذي لا يمكن الاستغناء عنه لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا. (اليوم السابع)