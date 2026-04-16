Advertisement

بعد تجاوزهم للكيلوواط.. "الاقتصاد" تلاحق أصحاب المولدات قضائياً

16-04-2026 | 07:56
بعد تجاوزهم للكيلوواط.. الاقتصاد تلاحق أصحاب المولدات قضائياً
كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مصالحها في الشمال والجنوب، حملاتها الرقابية خلال اليومين الماضيين على المولدات الخاصة والقطاعات الحيوية، استجابةً لشكاوى المواطنين وضماناً للالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة لشهر آذار 2026.

شملت الجولات مناطق حارة صيدا، التعمير، الفوار، المية ومية، الهلالية، عبرا ومجدليون، وأسفرت عن تسطير 17 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات (15 في صيدا ومحيطها و2 في السكسكية وعبرا)، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية وتقاضيهم تعرفة تراوحت بين 0.65 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة.

وتم تسطير 13 محضر ضبط في سير الضنية، حلبا - عكار وطرابلس، بعدما تبين تقاضي أصحاب المولدات تعرفة تراوحت بين 0.75 ودولار واحد، بدلاً من السعر الرسمي المحدد بين 0.45 و0.50 دولار. وبذلك، بلغ إجمالي المحاضر المسطرة في المنطقتين 30 محضراً.

وتوسعت الرقابة لتشمل السوبرماركت ومحال الخضار والملاحم ومحطات المحروقات، للتأكد من إعلان الأسعار ونسب الأرباح وصحة الكيل، مع توجيه إنذارات للمخالفين.

وعلى صعيد سلامة الغذاء، سُحبت عينات من منتجات غذائية في الشمال للفحص المخبري، وأُتلفت بضاعة مقلدة في مرفأ طرابلس بناءً على إحالة من مصلحة حماية الملكية الفكرية، كما أحيلت محاضر الضبط إلى القضاء المختص. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشكل مفاجئ.. هذا ما يحصل مع أصحاب المولدات
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مهلة 5 أيام... تحذير من أصحاب مولّدات للمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المناطق.. "محاضر ضبط" بحق أصحاب مولدات
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:03 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
07:31 | 2026-04-16
Lebanon24
04:46 | 2026-04-16
Lebanon24
03:03 | 2026-04-16
Lebanon24
01:51 | 2026-04-16
Lebanon24
23:00 | 2026-04-15
