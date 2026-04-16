بعد تجاوزهم للكيلوواط.. "الاقتصاد" تلاحق أصحاب المولدات قضائياً

كثفت ، عبر مصالحها في والجنوب، حملاتها الرقابية خلال اليومين الماضيين على المولدات الخاصة والقطاعات الحيوية، استجابةً لشكاوى المواطنين وضماناً للالتزام بتسعيرة لشهر آذار 2026.



شملت الجولات مناطق حارة ، التعمير، الفوار، المية ومية، الهلالية، ومجدليون، وأسفرت عن تسطير 17 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات (15 في صيدا ومحيطها و2 في السكسكية وعبرا)، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية وتقاضيهم تعرفة تراوحت بين 0.65 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة.



وتم تسطير 13 محضر ضبط في سير الضنية، حلبا - وطرابلس، بعدما تبين تقاضي أصحاب المولدات تعرفة تراوحت بين 0.75 ودولار واحد، بدلاً من السعر الرسمي المحدد بين 0.45 و0.50 دولار. وبذلك، بلغ إجمالي المحاضر المسطرة في المنطقتين 30 محضراً.



وتوسعت الرقابة لتشمل السوبرماركت ومحال الخضار والملاحم ومحطات المحروقات، للتأكد من إعلان الأسعار ونسب الأرباح وصحة الكيل، مع توجيه إنذارات للمخالفين.



وعلى صعيد سلامة الغذاء، سُحبت عينات من منتجات غذائية في الشمال للفحص المخبري، وأُتلفت بضاعة مقلدة في مرفأ بناءً على إحالة من مصلحة حماية الملكية الفكرية، كما أحيلت محاضر الضبط إلى المختص. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

