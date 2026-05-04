أستراليا واليابان توقعان اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية

اتفقت واليابان، اليوم الاثنين، على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بنظيرها ألبانيزي في إطار زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى أستراليا.



وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية.



وقال ألبانيزي في بيان: "تتخذ أستراليا واليابان إجراءات لحماية اقتصاديهما من الصدمات الاقتصادية المستقبلية وحالة الضبابية"، وفق وكالة " ".

