تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تضخم المنتجين في أميركا يقفز.. ضغوط جديدة على الفيدرالي

Lebanon 24
13-05-2026 | 10:24
A-
A+
تضخم المنتجين في أميركا يقفز.. ضغوط جديدة على الفيدرالي
تضخم المنتجين في أميركا يقفز.. ضغوط جديدة على الفيدرالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً خلال نيسان، متجاوزاً توقعات الأسواق وبأسرع وتيرة منذ عام 2022، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأميركي.
Advertisement

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 1.4% في نيسان، بعد تعديل قراءة آذار إلى زيادة قدرها 0.7%، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع لا يتجاوز 0.5%، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية التي نقلتها "رويترز".

وعلى أساس سنوي، قفز المؤشر بنسبة 6.0% خلال 12 شهراً حتى نيسان، مقارنة بـ4.0% في آذار، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر 2022.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف الطاقة، إلى جانب ضغوط في قطاعات النقل والخدمات، ما يعكس انتقال آثار اضطرابات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الأميركي.

وتثير هذه البيانات مخاوف من انتقال الضغوط تدريجياً إلى مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر المقبلة، بعدما ارتفعت تكاليف الإنتاج قبل وصول السلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.

وتفاعلت الأسواق سلباً مع الأرقام، إذ تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف، وانخفضت عوائد السندات الحكومية، بينما ارتفع الدولار 0.2% أمام سلة العملات.
وتزيد هذه المعطيات الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ يرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجين قد يدفع التضخم إلى مزيد من الثبات، ما يقلص فرص خفض قريب لأسعار الفائدة.
كما يحذر خبراء من أن عدم قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين قد يضغط على هوامش أرباحها، في وقت تبدو السياسة النقدية الأميركية مرشحة للبقاء متشددة لفترة أطول.
مواضيع ذات صلة
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا نرى أن سوق العمل هو مصدر التضخم حاليا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم ما زال مرتفعا وهو ما يعكس جزئيا أسعار الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يحذر من "مغامرة أميركية جديدة": إيران لن ترضخ للضغوط
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب متردد بين شن ضربات عسكرية جديدة أو انتظار نتيجة الضغوط الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأسواق العالمية

وزارة العمل

رويترز

فيدرا

ساسي

يوسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-05-13
Lebanon24
12:16 | 2026-05-13
Lebanon24
12:13 | 2026-05-13
Lebanon24
10:46 | 2026-05-13
Lebanon24
10:40 | 2026-05-13
Lebanon24
10:22 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24