سباق تجاري ضخم في كأس العالم

Advertisement

وتنطلق البطولة في 11 حزيران، بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات على مدى 39 يوماً في والمكسيك وكندا، ما يجعلها حدثاً ضخماً للرعاة والعلامات التجارية.وبحسب صحيفة "سبورتس بيزنس جورنال"، يشبّه ديريك أفرام، التنفيذي ورئيس قسم التسويق المتكامل في شركة "أوكتاغون"، البطولة باستضافة "عشرات مباريات السوبر بول" خلال بضعة أشهر.ومع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 وارتفاع عدد المباريات بـ40 مباراة، يجد الرعاة أنفسهم أمام ضغوط إضافية، خصوصاً أنهم يدفعون عشرات الملايين من الدولارات سنوياً للاستفادة من الحدث.وتحمل النسخة المقبلة أهمية خاصة، لأنها تقام في منطقة زمنية مناسبة لأمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ عام 2014، وفي أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز أسواق التسويق الرياضي.وتتولى "أوكتاغون" الترويج لثمانية رعاة من "فيفا"، بينهم "أنهويزر-بوش/إنبيف"، و"أرامكو"، و"بنك أوف أميركا"، و"هوم ديبوت".وقال أفرام إن بطولات سابقة أقيمت في أسواق لم يكن لبعض الرعاة حضور كبير فيها، أما هذه المرة فالمطلوب هو الاستفادة القصوى من سوق ضخم يمتلك فيه الرعاة فرق تسويق قوية وراسخة.وتسعى "بيبسيكو" إلى استثمار البطولة عبر علامات عدة، بينها "كويكر" التي تقدم "الإفطار الرسمي" لكأس العالم، إضافة إلى عروض خاصة من "فريتو-لاي" ونكهات محدودة مرتبطة بعدد من الدول المشاركة.وقال هيرنان تانتارديني، مدير التسويق في "بيبسيكو فودز"، إن التحدي في أمريكا الشمالية يكمن في جذب جمهور قد لا يشاهد إلا كل 4 سنوات، مشيراً إلى أن 70% من المستهلكين يشاهدون الرياضة مع تناول الوجبات الخفيفة.كما تستعد شركة "بانيني" بحملات واسعة، تشمل الترويج لملصقات كأس العالم عبر أكثر من 300 مليون زجاجة "كوكاكولا" و"كوكاكولا زيرو"، إلى جانب جولة ترويجية متنقلة وشراكات مع رعاة آخرين.أما "هوم ديبوت"، فتراهن على انتشار البطولة في 16 مدينة مضيفة، وتفعّل حملاتها عبر إعلانات يظهر فيها ديفيد بيكهام، ومناطق مخصصة للمشجعين، ومنتجات تحمل شعار "فيفا".وتعد كأس العالم 2026 النسخة الأكبر من حيث عدد المدن والملاعب والمنتخبات، إذ تستضيف المباريات 16 مدينة في الدول الثلاث، بينها فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس وغوادالاخارا.وبين ضغط الرعاة واتساع خريطة البطولة، تبدو كأس العالم 2026 اختباراً ضخماً لقدرة كرة القدم على توسيع حضورها التجاري والجماهيري في أمريكا الشمالية. (العين)