تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

سباق تجاري ضخم في كأس العالم

Lebanon 24
03-06-2026 | 02:22
A-
A+
سباق تجاري ضخم في كأس العالم
سباق تجاري ضخم في كأس العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر المنافسة في كأس العالم 2026 على الملاعب، إذ تشهد البطولة سباقاً واسعاً بين الرعاة في أمريكا الشمالية، مع زخم تسويقي غير مسبوق يرافق أكبر نسخة في تاريخ "فيفا".
Advertisement

وتنطلق البطولة في 11 حزيران، بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات على مدى 39 يوماً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يجعلها حدثاً ضخماً للرعاة والعلامات التجارية.

وبحسب صحيفة "سبورتس بيزنس جورنال"، يشبّه ديريك أفرام، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق المتكامل في شركة "أوكتاغون"، البطولة باستضافة "عشرات مباريات السوبر بول" خلال بضعة أشهر.

ومع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 وارتفاع عدد المباريات بـ40 مباراة، يجد الرعاة أنفسهم أمام ضغوط إضافية، خصوصاً أنهم يدفعون عشرات الملايين من الدولارات سنوياً للاستفادة من الحدث.

وتحمل النسخة المقبلة أهمية خاصة، لأنها تقام في منطقة زمنية مناسبة لأمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ عام 2014، وفي أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز أسواق التسويق الرياضي.

وتتولى "أوكتاغون" الترويج لثمانية رعاة من "فيفا"، بينهم "أنهويزر-بوش/إنبيف"، و"أرامكو"، و"بنك أوف أميركا"، و"هوم ديبوت".

وقال أفرام إن بطولات سابقة أقيمت في أسواق لم يكن لبعض الرعاة حضور كبير فيها، أما هذه المرة فالمطلوب هو الاستفادة القصوى من سوق ضخم يمتلك فيه الرعاة فرق تسويق قوية وراسخة.

وتسعى "بيبسيكو" إلى استثمار البطولة عبر علامات عدة، بينها "كويكر" التي تقدم "الإفطار الرسمي" لكأس العالم، إضافة إلى عروض خاصة من "فريتو-لاي" ونكهات محدودة مرتبطة بعدد من الدول المشاركة.

وقال هيرنان تانتارديني، مدير التسويق في "بيبسيكو فودز"، إن التحدي في أمريكا الشمالية يكمن في جذب جمهور قد لا يشاهد كرة القدم إلا كل 4 سنوات، مشيراً إلى أن 70% من المستهلكين يشاهدون الرياضة مع تناول الوجبات الخفيفة.

كما تستعد شركة "بانيني" بحملات واسعة، تشمل الترويج لملصقات كأس العالم عبر أكثر من 300 مليون زجاجة "كوكاكولا" و"كوكاكولا زيرو"، إلى جانب جولة ترويجية متنقلة وشراكات مع رعاة آخرين.

أما "هوم ديبوت"، فتراهن على انتشار البطولة في 16 مدينة مضيفة، وتفعّل حملاتها عبر إعلانات يظهر فيها ديفيد بيكهام، ومناطق مخصصة للمشجعين، ومنتجات تحمل شعار "فيفا".

وتعد كأس العالم 2026 النسخة الأكبر من حيث عدد المدن والملاعب والمنتخبات، إذ تستضيف المباريات 16 مدينة في الدول الثلاث، بينها فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس وغوادالاخارا.

وبين ضغط الرعاة واتساع خريطة البطولة، تبدو كأس العالم 2026 اختباراً ضخماً لقدرة كرة القدم على توسيع حضورها التجاري والجماهيري في أمريكا الشمالية. (العين)
مواضيع ذات صلة
قطر تبحث عن أول بصمة حقيقية في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:27:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزير الإعلام ينفي التوصل إلى اتفاق لنقل مباريات كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:27:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كأس العالم...هل تنجح إيران في انتزاع تنازلات أميركية؟
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:27:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:27:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رياضة

مونديال 2026

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

كأس العالم

كرة القدم

الشمالي

الرياض

الشمال

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-06-03
Lebanon24
04:46 | 2026-06-03
Lebanon24
03:28 | 2026-06-03
Lebanon24
02:30 | 2026-06-03
Lebanon24
01:45 | 2026-06-03
Lebanon24
01:39 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24