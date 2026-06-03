بيتكوين يهبط لأدنى مستوى في شهرين.. بيع "ستراتيجي" يضغط على السوق

Advertisement

انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، الأربعاء، مواصلة خسائرها الحادة بعد عملية بيع نفذتها شركة "ستراتيجي"، أكبر حائز مؤسسي للعملة الرقمية، ما أرسل إشارات سلبية إلى الأسواق.وزادت المخاوف المرتبطة بالصراع الأميركي - ، مع تجدد الأعمال العسكرية بين الطرفين، من الضغط على شهية المستثمرين في أسواق العملات الرقمية.وتراجع بيتكوين بما يصل إلى 6%، ليبلغ 65,485.20 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر آذار، قبل أن يتعافى جزئياً ويتداول عند 66,855.30 دولار بحلول الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت .وكانت شركة "ستراتيجي" قد كشفت، الاثنين، أنها باعت 32 وحدة من بيتكوين بين 26 و31 أيار، بمتوسط سعر بلغ 77,135 دولاراً للعملة الواحدة، محققة عائدات بقيمة 2.5 مليون دولار.ورغم أن الصفقة تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي حيازات الشركة، فإنها عززت المزاج السلبي في سوق تعاني أصلاً من هشاشة أسعار العملات الرقمية.وتراجعت أسهم "ستراتيجي" إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين عقب عملية البيع.كما شهدت أسواق العملات الرقمية خروجاً للسيولة، مع ترقب طرح عام أولي ضخم متوقع من "SpaceX" خلال الأسبوع المقبل.وبدت العملات الرقمية تفقد بعض جاذبيتها لدى المستثمرين، في وقت تحوّل فيه تركيز السوق نحو أسهم ، وسط تفاؤل متزايد بآفاق هذا القطاع سريع النمو.