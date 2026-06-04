مع ضعف الدولار وتراجع النفط.. ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أسعار الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون التوصل إلى حل ينهي الحرب الأميركية ضد .وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.04% إلى 4480.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.79% إلى 4502.1 دولارا.وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعر به لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة " ".