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إقتصاد

عملة بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

Lebanon 24
04-06-2026 | 01:17
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عملة بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر
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تراجعت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم الخميس بنسبة 3.4% إلى 64201.5 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 28 شباط.

وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في 4 أشهر عند 1799 دولارا.

وهبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى نحو 2.24 تريليون دولار بضغط من تراجع عملة بيتكوين التي تمثل 57.6% من القيمة السوقية للسوق، وفقاً لبيانات "كوين ماركت كاب".
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ويأتي التراجع مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة وتدهور المعنويات الاقتصادية ما زادا من ضغوط البيع.

وأبلغ موقع "كوين ماركت كاب" عن تصفية مراكز مرفوعة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال 24 ساعة في 3 حزيران، منها 1.6 مليار دولار من المراكز الطويلة. وكانت هذه أكبر موجة تصفية يومية منذ أوائل شباط 2026.

وكانت شركة "ستراتيجي - Strategy" قد كشفت عن بيع 32 عملة بيتكوين لتمويل توزيعات الأرباح الخاصة بأسهمها الممتازة من فئة STRC في خطوة فاجأت الأسواق على الرغم من تلميح الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي بنيته بيع بعض احتياطياتها من العملة المشفرة.
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