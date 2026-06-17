نمو قياسي في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الصين

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تجاوزت الأصول الخارجية للكيانات التجارية المحلية 8 تريليونات دولار حتى نهاية عام 2025، حسبما أفاد تشو خه شين، رئيس للنقد الأجنبي، اليوم الأربعاء في "منتدى لوجياتسوي 2026" في بلدية شانغهاي بشرقي .وقال تشو إن الصين واصلت تحسين سياسات الانفتاح في حساب خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى دعم النمو ثنائي الاتجاه في تدفقات رأس المال عبر الحدود وتحسين أكبر لهيكل الاستثمار.وأضاف تشو أنه في نهاية عام 2025، وصل رصيد المباشر في الصين إلى 4 تريليونات دولار، فيما تجاوزت حيازات المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات المحلية تريليون دولار، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.وقالت شركة "بين بوينت أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول إن الإعلان الصادر اليوم خلال "منتدى لوجياتسوي 2026" بشأن تداول العقود الآجلة للسندات الصينية أجل 5 سنوات في يشير إلى أنه من المرجح إدراج السندات في سوق المدينة قريباً.ونقلت وكالة للأنباء عن شيوي رئيس وكبير المحللين في شركة "بين بوينت" أن مثل هذه الخطوة ستمثل تقدماً مهماً نحو تعزيز سوق اليوان الصيني في الخارج.وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه يبدو أن سوق العقود الآجلة لليوان لا تزال قيد المناقشة، ومن غير الواضح موعد إطلاقها حتى الآن.