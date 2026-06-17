تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

نمو قياسي في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الصين

Lebanon 24
17-06-2026 | 13:02
A-
A+
نمو قياسي في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الصين
نمو قياسي في تدفقات رأس المال عبر الحدود في الصين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجاوزت الأصول الخارجية للكيانات التجارية المحلية الصينية 8 تريليونات دولار حتى نهاية عام 2025، حسبما أفاد تشو خه شين، رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، اليوم الأربعاء في "منتدى لوجياتسوي 2026" في بلدية شانغهاي بشرقي الصين.
Advertisement

وقال تشو إن الصين واصلت تحسين سياسات الانفتاح في حساب رأس المال خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى دعم النمو ثنائي الاتجاه في تدفقات رأس المال عبر الحدود وتحسين أكبر لهيكل الاستثمار.

وأضاف تشو أنه في نهاية عام 2025، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 4 تريليونات دولار، فيما تجاوزت حيازات المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات المحلية تريليون دولار، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وقالت شركة "بين بوينت أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول إن الإعلان الصادر اليوم خلال "منتدى لوجياتسوي 2026" بشأن تداول العقود الآجلة للسندات الصينية أجل 5 سنوات في هونغ كونغ يشير إلى أنه من المرجح إدراج السندات في سوق المدينة قريباً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شيوي شانج رئيس وكبير المحللين في شركة "بين بوينت" أن مثل هذه الخطوة ستمثل تقدماً مهماً نحو تعزيز سوق اليوان الصيني في الخارج.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه يبدو أن سوق العقود الآجلة لليوان لا تزال قيد المناقشة، ومن غير الواضح موعد إطلاقها حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
بسبب غلاء الوقود.. نمو قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ببريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 00:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان على الأقل في انفجار محلّقة بمنطقة رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 00:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان نحو رأس الناقورة
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 00:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع كبير لتدفقات المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 00:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستثمار الأجنبي

الهيئة الوطنية

رأس المال

هونغ كونغ

الصينية

بلومبرغ

حسين سي

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:26 | 2026-06-17
Lebanon24
15:06 | 2026-06-17
Lebanon24
13:15 | 2026-06-17
Lebanon24
08:21 | 2026-06-17
Lebanon24
08:16 | 2026-06-17
Lebanon24
08:05 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24