الذهب والفضة.. التراجع فرصة شراء؟

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Times of India،

لا يزال الذهب يتحرك ضمن نطاق تماسك، محافظاً على دعم القاع السابق، ما يبقي الاتجاه الجانبي قائماً. ومع ذلك، يبقى الاتجاه الأساسي صاعداً، ما يجعل أي هبوط قريب جديراً بالمراقبة كفرصة محتملة للتجميع. وحسبفإن الإغلاق القوي دون مستويات الدعم الأساسية قد يفتح الباب أمام تصحيح أعمق. أما البقاء فوق هذه المستويات، فيُبقي الاتجاه الصاعد الأوسع قائماً. ويُعد مستوى 138 ألفاً الأكثر أهمية خلال الأسبوع، لأنه يتوافق مع القاع الأخير ويشكل الدعم الأكثر حساسية على . وأي تراجع باتجاه هذه المنطقة قد يجذب مشترين جدداً ويحدّ من مزيد من الضعف. والبقاء فوق هذا المستوى يحافظ على البنية الصاعدة، لكن الإغلاق القوي دونه سيكون كافياً لإنهاء الحركة الصاعدة المتوسطة وتغيير النظرة بسرعة.أما التالية المهمة للذهب فتقع عند مستوى 152 ألفاً، فيما يستمر الإعداد الحالي في تفضيل الصعود خلال الجلسات المقبلة. والوصول إلى هذا المستوى سيؤكد أن الارتداد من الدعم كان مدعوماً بقناعة واضحة، وأن المشترين استعادوا السيطرة.وبحسب Times of India، يبدأ الذهب الأسبوع بقوة، فيما تبدو الجلسات المقبلة مرشحة لاختبار دعم نطاق التماسك. ويبقي الاتجاه الأسبوعي فرضية الصعود قائمة بقوة. ويظل مستوى 138 ألفاً أساس البنية الصاعدة الحالية، لكن أي إغلاق دونه سيغيّر المشهد سريعاً. أما الزخم فمحايد، فيما تميل المعنويات إلى الإيجابية، ويبدو الإعداد الفني داعماً لتحرك أعلى من المستويات الحالية.أغلقت الفضة الأسبوع السابق في المنطقة السلبية، ودخلت الجلسات المقبلة بنبرة تميل بين الحركة الجانبية والهبوط. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الأساسي إيجابياً، مع اقتراب الأسعار من دعم قريب من القاع السابق، ما يُبقي الصورة العامة متماسكة.وأي ضعف قريب باتجاه قاع الأسبوع الماضي يستحق المتابعة كفرصة محتملة للتجميع، نظراً إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعداً. ويُنصح بالبقاء منسجماً مع الاتجاه السائد، مع إبقاء أوامر وقف الخسارة قريبة من مستوى الاختراق الأسبوعي للتحوط من أي انعكاس حاد.بدأت الفضة الأسبوع بنبرة صاعدة، لكنها مالت خلال الجلسات الأخيرة نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم على الرسم البياني اليومي. وتبقى فرضية الصعود قائمة طالما أن مستوى 215 ألفاً صامد كدعم أسبوعي أساسي.وأي كسر بالإغلاق دون هذا المستوى سيغيّر نبرة السوق بالنسبة إلى المشترين. لكن أي تراجعات قبل ذلك قد تجذب المشترين وتبقي الاتجاه الصاعد على مساره.وتتجه الأنظار في الفضة إلى مستوى 240 ألفاً كالمحطة المهمة التالية في الصعود، فيما يشكل القمة المتأرجحة عند 254 ألفاً الهدف الأقرب لهذا الأسبوع. والإغلاق الواضح فوق 240 ألفاً قد يفتح الباب أمام مزيد من المكاسب ويحافظ على الزخم الصاعد.وتشير المؤشرات الفنية والزخم إلى الاتجاه الصحيح، بينما يبقى الدعم الحاسم الواجب الدفاع عنه عند 215 ألفاً. وإذا بقيت الفضة فوق هذا المستوى، فإن فرص تحقيق مزيد من المكاسب تبقى قائمة بقوة.