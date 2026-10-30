تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الفرنسي ينكمش مجدداً

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الاقتصاد الفرنسي ينكمش مجدداً
الاقتصاد الفرنسي ينكمش مجدداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انكمش الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة، ما يعمّق المخاوف بشأن وضع المالية العامة ويزيد التوترات السياسية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الإيرلندية “RTÉ” عن وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول، بعد ركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول.

ورأى محللون أن هذه البيانات ستُصعّب على الحكومة بلوغ هدفها لنمو العام الجاري البالغ 0.5%، أو حتى نسبة 0.4% التي يتوقعها المعهد وبنك فرنسا.

وبحسب حسابات المعهد، تراجع إنتاج السلع والخدمات بنسبة 0.1% بين تموز وأيلول، في حين ارتفع الاستهلاك الأسري بنسبة 0.4%. وانكمش الاستثمار بنسبة 0.6%، فيما جاءت مساهمة التجارة الخارجية سلبية، إذ اقتطعت 0.6 نقطة مئوية من النمو.

وأدت المخاوف من ارتفاع الدين العام والعجز في فرنسا إلى قفزة في عوائد السندات الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما غذّت خطة موازنة 2027 المخيبة للآمال، التي قُدّمت الشهر الماضي، المخاوف من بقاء الإنفاق الحكومي مرتفعاً قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي يُنظر إليها على أنها شعبوية في السياسات المالية، تملك فرصة للفوز فيها.
مواضيع ذات صلة
سلام إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة.. صندوق النقد: اقتصاد لبنان سينكمش بقوة وسط تضخم مرتفع
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: لخطة اقتصادية طارئة وحل مستدام للكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من القنصلية الفرنسية يزور مستشفى المشرق الفرنسي ويطّلع على إنجازاته الطبية
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله وفداً وزارياً فرنسياً: المواقف الفرنسية تعبّر عن عمق العلاقات المتجذرة بين لبنان وفرنسا عبر التاريخ ونتمنى استمرار الحضور الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني للإحصاء

الاتحاد الأوروبي

المالية العامة

المعهد الوطني

مارين لوبان

الأوروبي

إيرلندي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30
Lebanon24
05:32 | 2026-10-30
Lebanon24
05:30 | 2026-10-30
Lebanon24
05:22 | 2026-10-30
Lebanon24
05:09 | 2026-10-30
Lebanon24
03:30 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24