الاقتصاد الفرنسي ينكمش مجدداً

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وأعلن والدراسات الاقتصادية (إنسي) أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول، بعد ركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول.ورأى محللون أن هذه البيانات ستُصعّب على الحكومة بلوغ هدفها لنمو العام الجاري البالغ 0.5%، أو حتى نسبة 0.4% التي يتوقعها المعهد وبنك .وبحسب حسابات المعهد، تراجع إنتاج السلع والخدمات بنسبة 0.1% بين وأيلول، في حين ارتفع الاستهلاك الأسري بنسبة 0.4%. وانكمش الاستثمار بنسبة 0.6%، فيما جاءت مساهمة التجارة الخارجية سلبية، إذ اقتطعت 0.6 نقطة مئوية من النمو.وأدت المخاوف من ارتفاع الدين العام والعجز في فرنسا إلى قفزة في عوائد السندات الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما غذّت خطة موازنة 2027 المخيبة للآمال، التي قُدّمت الشهر الماضي، المخاوف من بقاء الإنفاق الحكومي مرتفعاً قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن مرشحة اليمين المتطرف ، التي يُنظر إليها على أنها شعبوية في السياسات المالية، تملك فرصة للفوز فيها.