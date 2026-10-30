خبير يحذّر: عملات بتكوين المسروقة من بينانس "ضاعت للأبد"!

استبعد بوبي لي، مؤسس شركة "باليت غلوبال" المتخصصة في محافظ تخزين الأصول الرقمية عبر أجهزة مادية، إمكان استعادة عملات بتكوين المسروقة خلال اختراق منصة "بينانس"، معتبراً أن فرص الاسترداد الواقعية تقتصر على العملات المستقرة.



، في مقابلة مع تلفزيون " "، الجمعة، إن عملات بتكوين المسروقة أصبحت في حوزة و"ذهبت إلى غير رجعة".



وقدّرت "بينانس" قيمة الأصول المسروقة بنحو 6.3 مليارات دولار، في عملية وُصفت داخل القطاع بأنها الأكبر من نوعها. وعلّقت المنصة مؤقتاً جميع عمليات الإيداع والسحب، متعهّدةً بتحمّل الخسائر، فيما أعلنت تجميد أصول بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار حتى الآن.



لكن لي شدّد على أن "تجميد الأصول يختلف عن استردادها"، موضحاً أن المنصة تواجه مساراً طويلاً من التعاون مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق والمطالبة رسمياً بالأصول المجمّدة.



ورغم حجم الاختراق، لم تشهد بتكوين موجة بيع حادة، إذ تراجعت بأقل من 1% إلى 78,269 دولاراً خلال التداولات الآسيوية، بحلول الساعة 1:03 ظهراً بتوقيت .



واعتبر لي أن ردّ فعل الأسعار يعكس نضج سوق العملات المشفرة مقارنةً بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن خسائر بمليارات الدولارات، رغم حجمها، لا تعني انهيار سوق تضم أصولاً تُقدّر بتريليونات الدولارات. (بلومبرغ)

Advertisement