ترامب يلمّح إلى اتفاق تجاري جديد مع كندا

كشف الرئيس الأميركي ، أن إدارته تعمل على تصور لاتفاقية تجارية جديدة مع ، مشيرًا إلى أنها قد تحقق فوائد للمزارعين والاقتصاد الأمريكي، دون تفاصيل الاتفاق المحتمل.



وقال للصحفيين، عقب وصوله إلى مدينة دوبيوك بولاية آيوا، إنه أجرى محادثات مؤخرًا مع رئيس الوزراء الكندي بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.



وأضاف: «تحدثت معه مجددًا، ولدينا تصور لاتفاقية ستكون رائعة لمزارعينا، ورائعة لبلدنا، وسنكون على ما يرام بخصوص ذلك».



ولم يوضح ترامب طبيعة التصور المطروح أو موعد التوصل إلى اتفاق، مكتفيًا بالإشارة إلى استمرار التواصل مع الجانب الكندي بشأن الملف التجاري.



وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته مدينة دوبيوك، حيث شارك في تجمع انتخابي ضمن فعاليات انتخابات التجديد النصفي، أُقيم في مركز «فايف فلاغز».

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