مصر تسجل ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي وتراجعاً في التضخم

أعلن المصري، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 57.5 مليار دولار في تشرين الأول، مقابل 57.348 مليار دولار في أيلول.

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وأظهرت بيانات البنك نمو المعروض النقدي بنسبة 17.2% على أساس سنوي في أيلول، ليبلغ 15.97 تريليون جنيه (292.33 مليار دولار)، مقارنة بـ13.62 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025.

في المقابل، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال تشرين الأول، مقابل 13.9% في أيلول، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفض التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 12% من 12.8%، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً بنسبة 0.6%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن 3.2%، والألبان والجبن والبيض 2.5%، والنقل الخاص 2.8%. في المقابل، تراجعت أسعار الفاكهة والخضراوات بنسبة 2.9% و2.6% على التوالي.

وفي سياق متصل، حققت أعلى إيرادات شهرية منذ اندلاع أزمة أواخر عام 2023، مع تحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إن الإيرادات بلغت 724 مليون دولار في تشرين الأول، مقارنة بـ373 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.