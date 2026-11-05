مصر تسجل ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي وتراجعاً في التضخم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 57.5 مليار دولار في تشرين الأول، مقابل 57.348 مليار دولار في أيلول.
وأظهرت بيانات البنك نمو المعروض النقدي بنسبة 17.2% على أساس سنوي في أيلول، ليبلغ 15.97 تريليون جنيه مصري (292.33 مليار دولار)، مقارنة بـ13.62 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025.
في المقابل، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال تشرين الأول، مقابل 13.9% في أيلول، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما انخفض التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 12% من 12.8%، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً بنسبة 0.6%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن 3.2%، والألبان والجبن والبيض 2.5%، والنقل الخاص 2.8%. في المقابل، تراجعت أسعار الفاكهة والخضراوات بنسبة 2.9% و2.6% على التوالي.
وفي سياق متصل، حققت قناة السويس أعلى إيرادات شهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر أواخر عام 2023، مع تحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إن الإيرادات بلغت 724 مليون دولار في تشرين الأول، مقارنة بـ373 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.