تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مصر تسجل ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي وتراجعاً في التضخم

Lebanon 24
05-11-2026 | 12:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مصر تسجل ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي وتراجعاً في التضخم
مصر تسجل ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي وتراجعاً في التضخم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 57.5 مليار دولار في تشرين الأول، مقابل 57.348 مليار دولار في أيلول.

Advertisement

وأظهرت بيانات البنك نمو المعروض النقدي بنسبة 17.2% على أساس سنوي في أيلول، ليبلغ 15.97 تريليون جنيه مصري (292.33 مليار دولار)، مقارنة بـ13.62 تريليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025.

في المقابل، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال تشرين الأول، مقابل 13.9% في أيلول، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفض التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 12% من 12.8%، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً بنسبة 0.6%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن 3.2%، والألبان والجبن والبيض 2.5%، والنقل الخاص 2.8%. في المقابل، تراجعت أسعار الفاكهة والخضراوات بنسبة 2.9% و2.6% على التوالي.

وفي سياق متصل، حققت قناة السويس أعلى إيرادات شهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر أواخر عام 2023، مع تحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع إن الإيرادات بلغت 724 مليون دولار في تشرين الأول، مقارنة بـ373 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي المصري: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع 151 مليون دولار إلى 57.5 مليار بنهاية تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم البريطاني يسجل أعلى مستوى في 11 شهراً
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط تراجع الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

البحر الأحمر

قناة السويس

الجمهوري

المصرية

جمهورية

قناة ال

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-11-05
Lebanon24
15:54 | 2026-11-05
Lebanon24
15:17 | 2026-11-05
Lebanon24
14:58 | 2026-11-05
Lebanon24
13:56 | 2026-11-05
Lebanon24
13:43 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24