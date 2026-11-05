بنك انكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات ويحذّر من زيادة جديدة

رفع بنك انكلترا، اليوم الخميس، سعر الفائدة من 3.75% إلى 4%، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، محذراً من زيادة إضافية إذا استمر الصراع بين وإيران.

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وتوقع البنك ارتفاع التضخم في إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المعدل المستهدف، ما يزيد الضغوط المعيشية على حكومة رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام.

وبحسب وكالة " "، صوّت 8 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح القرار، مقابل معارضة عضو واحد. وقال المحافظ آندرو إن رفع الفائدة لا يعني بالضرورة بدء سلسلة زيادات، لكنه أشار إلى احتمال تكراره ما لم ينته الصراع في .

في المقابل، رفع البنك توقعاته للنمو إلى 1.6% هذا العام و1.3% العام المقبل، متوقعاً بلوغ التضخم ذروته عند 4.8% في الربع الثاني من العام المقبل.

وقد يصل التضخم إلى 6.2% في الربع الثالث من 2027 إذا ارتفع إلى 130 دولاراً للبرميل، فيما لن يعود إلى هدف 2% قبل الربع الثالث من 2028، وفق تقديرات البنك.