تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بنك انكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات ويحذّر من زيادة جديدة

Lebanon 24
05-11-2026 | 13:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بنك انكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات ويحذّر من زيادة جديدة
بنك انكلترا يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات ويحذّر من زيادة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رفع بنك انكلترا، اليوم الخميس، سعر الفائدة من 3.75% إلى 4%، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، محذراً من زيادة إضافية إذا استمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

Advertisement

وتوقع البنك ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف المعدل المستهدف، ما يزيد الضغوط المعيشية على حكومة رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام.

وبحسب وكالة "رويترز"، صوّت 8 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح القرار، مقابل معارضة عضو واحد. وقال المحافظ آندرو بيلي إن رفع الفائدة لا يعني بالضرورة بدء سلسلة زيادات، لكنه أشار إلى احتمال تكراره ما لم ينته الصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، رفع البنك توقعاته للنمو إلى 1.6% هذا العام و1.3% العام المقبل، متوقعاً بلوغ التضخم ذروته عند 4.8% في الربع الثاني من العام المقبل.

وقد يصل التضخم إلى 6.2% في الربع الثالث من 2027 إذا ارتفع النفط إلى 130 دولاراً للبرميل، فيما لن يعود إلى هدف 2% قبل الربع الثالث من 2028، وفق تقديرات البنك.

مواضيع ذات صلة
الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 3 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ آذار 2024
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تخفّض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 9 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة الانتخابات في ولاية ماين: وزارة العدل نشرت مراقبين للتصويت في الولاية للمرة الأولى منذ سنوات
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

بريطانيا

رويترز

النفط

إيران

الرب

بيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-11-05
Lebanon24
15:54 | 2026-11-05
Lebanon24
15:17 | 2026-11-05
Lebanon24
14:58 | 2026-11-05
Lebanon24
13:43 | 2026-11-05
Lebanon24
13:00 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24