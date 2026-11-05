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إقتصاد

النفط يتعافى من أدنى مستوياته في شهرين.. وبرنت يقترب من 97 دولاراً

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:58
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النفط يتعافى من أدنى مستوياته في شهرين.. وبرنت يقترب من 97 دولاراً
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سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً، اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، إذ اقترب خام برنت من 97 دولاراً للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس حاجز 90 دولاراً، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ".

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وأرجع محلل السلع الأولية في "يو.بي.إس" جيوفاني ستاونوفو هذا التعافي المحدود إلى استمرار غياب الحلول للأوضاع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التطورات في المنطقة لا تزال تؤثر في حركة الأسعار، بحسب ما نقلت "رويترز".

من جهتها، قالت كبيرة محللي النفط لدى "سبارتا كوموديتيز" جون جو إن الأسواق تراقب انعكاسات انتخابات التجديد النصفي الأميركية على القرارات المقبلة للرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران، مع تزايد التوقعات بإمكانية انتهائها.

وحذّرت من استمرار التقلبات في الفترة المقبلة، في ظل غموض المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، بالتزامن مع استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية.

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