النفط يتعافى من أدنى مستوياته في شهرين.. وبرنت يقترب من 97 دولاراً

سجّلت أسعار ارتفاعاً، اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، إذ اقترب خام برنت من 97 دولاراً للبرميل، فيما تجاوز خام غرب حاجز 90 دولاراً، وفق ما أوردته وكالة " ".

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وأرجع محلل السلع الأولية في "يو.بي.إس" جيوفاني ستاونوفو هذا التعافي المحدود إلى استمرار غياب الحلول للأوضاع في ، مشيراً إلى أن التطورات في المنطقة لا تزال تؤثر في حركة الأسعار، بحسب ما نقلت " ".

من جهتها، قالت كبيرة محللي النفط لدى "سبارتا كوموديتيز" جون جو إن الأسواق تراقب انعكاسات انتخابات التجديد النصفي الأميركية على القرارات المقبلة للرئيس بشأن الحرب مع ، مع تزايد التوقعات بإمكانية انتهائها.

وحذّرت من استمرار التقلبات في الفترة المقبلة، في ظل غموض المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، بالتزامن مع استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية.