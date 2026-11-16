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حافظت أسواق العالمية على وفرة المعروض رغم استمرار الحرب الأميركية على واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، مدفوعة بزيادة الإنتاج العالمي والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وتراجع الطلب لدى كبار المستوردين.ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تجاوز المعروض النفطي الطلب بنحو مليوني برميل يومياً خلال تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، ما ساهم في تراجع الأسعار بعدما بلغ خام برنت 126 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 72 دولاراً قبل الحرب.وساهمت زيادة إنتاج الدول المصدرة في تخفيف الضغوط على الأسواق، إذ رفعت إنتاجها إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً خلال تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، فيما سجل والكويت زيادات ملحوظة. كما ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 14 مليون برميل يومياً، إلى جانب زيادة الإمدادات من البرازيل وغيانا.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بزيادة 1.7 مليون برميل عن الطلب المتوقع.وشكّل السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عاملاً إضافياً في استقرار السوق، إذ تعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية طرح 71 مليون برميل إضافية بحلول نهاية شباط المقبل، ضمن خطة أوسع لتخفيف الضغوط على أسعار الطاقة.في المقابل، ساهم تراجع الطلب العالمي في تعزيز وفرة المعروض، بعدما انخفضت واردات النفطية بنحو 15% على أساس سنوي خلال تشرين الأول، فيما تراجع الطلب على الديزل بأكثر من 10%.ورغم تحسن الإمدادات، لا تزال المخاطر قائمة نتيجة استمرار الهجمات على ناقلات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خصوصاً أن مضيق هرمز كان يستقبل قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال عالمياً.ويرى محللون أن استقرار الأسواق بصورة مستدامة يبقى مرتبطاً بانحسار التوترات العسكرية في المنطقة، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية، بما يسمح بتراجع تكاليف نقل الطاقة وتأمينها.