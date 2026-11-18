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ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها مؤسسات أميركية كبرى خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات متزايدة بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية واعتماد المؤسسات على الأنظمة التقنية المعقدة.



اضطرابات واسعة داخل الشركة

ونقلت وكالة نيوز عن مصادر مطلعة، قولها إن الخلل التقني قد أدى إلى توقف عدد من الأنظمة الداخلية الأساسية في آبل، من بينها بوابة الموظفين AppleWeb، ونظام تسجيل الدخول الداخلي AppleConnect، إضافة إلى خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) المستخدمة من قبل الموظفين العاملين عن بُعد.



كما واجه العاملون صعوبات في تنزيل نسخ البرمجيات الداخلية والوصول إلى التقويمات الخاصة بالشركة وحجز قاعات الاجتماعات. تعمل شركة آبل أنظمتها التشغيلية بعد تحديث داخلي تسبب في انقطاع واسع للخدمات، أمس الثلاثاء، ما أثر على عمليات الشركة الداخلية ومتاجرها حول العالم وعدد من الخدمات الموجهة للمستخدمين.ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها مؤسسات أميركية كبرى خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات متزايدة بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية واعتماد المؤسسات على الأنظمة التقنية المعقدة.اضطرابات واسعة داخل الشركةونقلت وكالة نيوز عن مصادر مطلعة، قولها إن الخلل التقني قد أدى إلى توقف عدد من الأنظمة الداخلية الأساسية في آبل، من بينها بوابة الموظفين AppleWeb، ونظام تسجيل الدخول الداخلي AppleConnect، إضافة إلى خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) المستخدمة من قبل الموظفين العاملين عن بُعد.كما واجه العاملون صعوبات في تنزيل نسخ البرمجيات الداخلية والوصول إلى التقويمات الخاصة بالشركة وحجز قاعات الاجتماعات.

ووصل تأثير العطل إلى موقع الشركة المخصص لمراقبة الانقطاعات التقنية، ما صعّب متابعة حجم المشكلة بشكل لحظي.

وأفادت المصادر بأن العديد من الموظفين فقدوا القدرة على الوصول إلى الأنظمة التي تتطلب بيانات اعتماد آبل لساعات عدة، وهو ما أثر على سير الأعمال داخل الشركة.



تأثير مباشر على المتاجر والعملاء

ولم تقتصر التداعيات على الموظفين، إذ امتدت إلى متاجر آبل حول العالم، حيث تأثرت عمليات البيع وخدمات الصيانة والدعم الفني المقدمة للعملاء.



كما طالت المشكلات عدداً من الخدمات الاستهلاكية، بما في ذلك الوصول إلى خدمة iCloud وإمكانية الاشتراك في خدمة AppleCare مباشرة عبر الأجهزة.



وأظهرت صفحة حالة الخدمات التابعة للشركة تأثر خدمات أخرى موجهة للمدارس والشركات.