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صحة
اختبار بسيط على الجلد سيخبرك.. هل تشرب كمية كافية من الماء؟
Lebanon 24
04-07-2024
|
01:57
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إذا كنت قلقا من عدم شرب كمية كافية من الماء، فإن اختبار بسيط كفيل بإخبارك إن كنت تعاني من الجفاف أم لا.
ببساطة يمكنك سحب الجلد على بطنك أو عقد أصابعك أو صدرك والضغط عليه لبضع ثوان، ثم اتركه وإذا عاد الجلد على الفور إلى وضعه الطبيعي، فهذا يعني أن لديك ترطيبا كافيا.
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وقالت دانا بريمز، أخصائية أمراض القدم في مقطع فيديو على "تيك توك": "اضغط على عقدة إصبعك، وإذا عاد إلى وضعه الطبيعي فأنت تشرب ما يكفي من الماء، وإذا بقي الجلد في الأعلى فأنت مصاب بالجفاف".
في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، تشرح بريمز أن هذا يسمى اختبار مرونة الجلد.
وأضافت: "عندما تكون رطبا، يكون لبشرتك مرونة أكبر، وتعود بسرعة إلى شكلها الأصلي، من ناحية أخرى، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مرونة الجلد وعودة أبطأ إلى الوضع الطبيعي".
يساعد شرب الماء على الحفاظ على الكولاجين في البشرة الذي يقل مع التقدم بالعمر، بغض النظر عن كمية الماء التي تشربها.
وتشمل العلامات الأخرى للجفاف، العطش الشديد، وقلة التبول، والبول الداكن، والتعب، والدوخة، والارتباك.
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