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صحة

علامات تشير إلى ضرورة زيارة طبيب أعصاب لعلاج الصداع

Lebanon 24
22-07-2024 | 23:00
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الصداع له أشكال متعددة، اعتمادًا على سبب الصداع، ونقطة الألم فى رأسك، وتكرار حدوثه، وشدته، يمكن أن تختلف كل هذه العوامل اعتمادًا على السبب الذي يؤدي للصداع، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth
بعض العلامات التي قد تدعو للقلق، فإذا لاحظت أيًا من هذه العلامات عند إصابتك بحالة خطيرة من الصداع:
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صداع مفاجئ وشديد يوصف عادة بأنه أسوأ صداع قد تواجهه في حياتك.
الصداع مع أعراض عصبية مثل الضعف، والخدر، وصعوبة الكلام، أو تغيرات في الرؤية.
الصداع بعد إصابة في الرأس، وخاصة إذا تفاقمت الأعراض.
صداع مستمر أو متفاقم على الرغم من العلاج.
الصداع مع أعراض جهازية مثل الحمى، وفقدان الوزن، وتيبس الرقبة، أو الطفح الجلدي.
صداع شديد عند المرضى فوق سن الخمسين وخاصة الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالسرطان أو ضعف المناعة.
الصداع مع تغير في الحالة العقلية مثل الارتباك أو النوبات أو فقدان الوعي.

كيفية التعامل مع الصداع الشديد
عند البحث عن فحص عصبي للصداع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تحديد موعد، والحصول على التشخيص، وبدء العلاج. حتى ذلك الحين، بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بعض الراحة:
الأدوية المتاحة دون وصفة طبية: مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين.
الأدوية الموصوفة طبياً: حسب نصيحة طبيب الرعاية الأولية.
تعديلات نمط الحياة: النوم المنتظم، والترطيب، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب مسببات الصداع المعروفة.
إدارة التوتر: طرق مثل تمارين الاسترخاء، والتأمل، أو اليوجا.
الكمادات الباردة أو الدافئة: وضعها على الرأس أو الرقبة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.
البقاء نشيطا: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقليل تكرار وشدة الصداع.  (اليوم السابع)
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